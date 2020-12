Lộ mặt mộc, bạn gái tin đồn thiếu gia Hiếu Nguyễn gây chú ý

Thông tin hot girl Phạm Diệu Linh đang hẹn hò với Hiếu Nguyễn - con trai út tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn hiện tại vẫn đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Sở hữu nhan sắc nàng thơ cùng gu ăn mặc thanh lịch, không có gì ngạc nhiên khi cô nàng lọt vào mắt xanh của em chồng Hà Tăng. Nàng hot girl còn nhiều lần được dân tình đánh giá cao khi tự tin khoe mặt mộc lên MXH. Gần đây nhất, nàng hot girl Hà Thành đã chẳng ngại một lần chơi lớn khi khoe khuôn mặt mộc không chút phấn son. Đây là bức ảnh được Khánh Linh "The Face" đăng tải lên Instagram cùng dòng chia sẻ: "Ai tri thức hơn ai?". Nhìn khoảnh khắc 2 người đẹp đọ sắc, ai cùng bày tỏ thích thú. Nếu Khánh Linh hao hao giống Tâm Tít, từng tham gia The Face thì Diệu Linh được coi là bản sao của Châu Bùi, từng tham gia The Look và Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước đó, bạn gái Hiếu Nguyễn từng bị dân mạng ''soi'' ra nhiều khoảnh khắc để mặt mộc kém sắc, không còn xinh ling linh như trên MXH. Nếu thiếu đi các lớp chỉnh sửa hình ảnh thì gương mặt của Diệu Linh lộ rõ thần thái kém sang, các đường nét gương mặt mờ nhạt không ấn tượng. Mặc dù không được lung linh như trên MXH, nhưng nhìn chung nhan sắc của Diệu Linh vẫn luôn được đánh giá cao dù là mặt mộc hay đã qua lớp trang điểm. Được biết Diệu Linh sở hữu chiều cao 1m67 và cân nặng 48kg. Thân hình cô nàng không quá nóng bỏng. Cô nàng cũng đang là sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 30.000 người theo dõi. Bên cạnh những khoảnh khắc lộ rõ khuyết điểm, gái xinh này vẫn được khen ngợi là có mặt mộc khá hoàn hảo so với nhiều hot girl khác. Diệu Linh vừa sở hữu gương mặt thanh tú pha sự dịu dàng của con gái châu Á, vừa có thần thái sang chảnh, cá tính của con gái phương Tây. Là cái tên quen thuộc trong làng lookbook Hà thành, không có gì lạ khi cô bạn 22 tuổi này có vóc dáng "đẹp chết người". Ảnh: Tổng hợp, Instagram nhân vật Mô tả videoMời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

Thông tin hot girl Phạm Diệu Linh đang hẹn hò với Hiếu Nguyễn - con trai út tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn hiện tại vẫn đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Sở hữu nhan sắc nàng thơ cùng gu ăn mặc thanh lịch, không có gì ngạc nhiên khi cô nàng lọt vào mắt xanh của em chồng Hà Tăng. Nàng hot girl còn nhiều lần được dân tình đánh giá cao khi tự tin khoe mặt mộc lên MXH. Gần đây nhất, nàng hot girl Hà Thành đã chẳng ngại một lần chơi lớn khi khoe khuôn mặt mộc không chút phấn son. Đây là bức ảnh được Khánh Linh "The Face" đăng tải lên Instagram cùng dòng chia sẻ: "Ai tri thức hơn ai?". Nhìn khoảnh khắc 2 người đẹp đọ sắc, ai cùng bày tỏ thích thú. Nếu Khánh Linh hao hao giống Tâm Tít, từng tham gia The Face thì Diệu Linh được coi là bản sao của Châu Bùi, từng tham gia The Look và Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước đó, bạn gái Hiếu Nguyễn từng bị dân mạng ''soi'' ra nhiều khoảnh khắc để mặt mộc kém sắc, không còn xinh ling linh như trên MXH. Nếu thiếu đi các lớp chỉnh sửa hình ảnh thì gương mặt của Diệu Linh lộ rõ thần thái kém sang, các đường nét gương mặt mờ nhạt không ấn tượng. Mặc dù không được lung linh như trên MXH, nhưng nhìn chung nhan sắc của Diệu Linh vẫn luôn được đánh giá cao dù là mặt mộc hay đã qua lớp trang điểm. Được biết Diệu Linh sở hữu chiều cao 1m67 và cân nặng 48kg. Thân hình cô nàng không quá nóng bỏng. Cô nàng cũng đang là sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 30.000 người theo dõi. Bên cạnh những khoảnh khắc lộ rõ khuyết điểm, gái xinh này vẫn được khen ngợi là có mặt mộc khá hoàn hảo so với nhiều hot girl khác. Diệu Linh vừa sở hữu gương mặt thanh tú pha sự dịu dàng của con gái châu Á, vừa có thần thái sang chảnh, cá tính của con gái phương Tây. Là cái tên quen thuộc trong làng lookbook Hà thành, không có gì lạ khi cô bạn 22 tuổi này có vóc dáng "đẹp chết người". Ảnh: Tổng hợp, Instagram nhân vật Mô tả videoMời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News