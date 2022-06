Lộ khoảnh khắc hiếm hoi Xemesis không “dìm hàng” hot girl Xoài Non

Xemesis và Xoài Non là cặp vợ chồng nhận được nhiều sự mến mộ từ công chúng. Bên cạnh cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cả 2 còn khiến cư dân mạng thích thú với những lần trêu ghẹo nhau trên mạng xã hội. Sở hữu gương mặt như lai tây xinh đẹp và cuốn hút, hot girl Xoài Non dù qua khoảnh khắc "dìm hàng" của chồng vẫn không hề giảm đi về khoản nhan sắc. Tuy nhiên mới đây, sau nhiều lần "dìm hàng" vợ, nam streamer giàu nhất Việt Nam tự hào khoe khung hình xinh đẹp của bà xã với công chúng. Cụ thể trên trang cá nhân, Xemesis vừa cập nhật khoảnh khắc xuống phố của bà xã và chú chó cưng. Trong khung ảnh, Xoài Non nhận được nhiều lời khen với màn lên đồ thời thượng, trẻ trung. Có thể nói đây là một trong những hình ảnh hiếm hoi mà gái xinh Xoài Non không bị chồng "dìm" trên mạng xã hội. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 2002 nhiều lần trở thành "nạn nhân" trong những cuộc "bóc phốt" nhan sắc của ông xã. Từ khoảnh khắc mặc đồ bộ xuề xòa đến "đầu bù tóc rối" của mỹ nhân Gen Z đều được Xemesis thoải mái công khai trên MXH. Dù kém lung linh so với ảnh tự đăng, song Xoài Non trong loạt ảnh "dìm" của chồng vẫn được đánh giá cao về sự đáng yêu của mình. Qua ống kính của ông xã, mỹ nhân Gen Z còn ghi điểm bởi độ thân thiện, mộc mạc. Gặp nhau tại một sự kiện game năm 2018, cặp đôi lập tức đã “trúng tiếng sét ái tình” và Xemesis bắt đầu cưa cẩm cô nàng kém mình 13 tuổi. Xemesis đã đăng bức ảnh chụp chung đầu tiên lên trang cá nhân với caption “Young Mango”, đây cũng chính là nguồn gốc nickname Xoài Non hiện tại. Yếu nhau đến năm 2020, khi hot girl Xoài Non đủ 18 tuổi, nam streamer mới có thể chính thức hỏi cưới cô nàng. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

