Lộ bàn tay hư, chồng hot girl Xoài Non bị netizen nhắc nhở

Được mệnh danh là streamer giàu nhất Việt Nam khi sinh ra trong gia đình đại gia, bản thân lại là người kiếm được ra tiền nhưng thời gian qua Xemesis chọn cách sống yên bình bên bà xã Xoài Non. Hot girl Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang (sinh năm 2002). 10X sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Với ngoại hình nổi bật này, Xoài Non thường bị nhiều người nhầm là con lai song cô cho biết bố mẹ đều là người gốc Việt. Trang hiện làm mẫu ảnh tại Sài Gòn. Xemesis và Xoài Non kết hôn vào cuối năm 2020 bằng một bữa tiệc vô cùng xa hoa. Trước đó, đôi trẻ tiết lộ đang lên kế hoạch sinh con và từng được bố mẹ treo thưởng, nếu sinh con gái được quà 1 căn nhà, con nếu sinh quý tử được 1 khách sạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi nam thần streamer và gái xinh này thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình bể bình bên nửa kia. Chứng kiến tình cảm mặn nồng của họ, nhiều người bày tỏ vô cùng ngưỡng mộ. Mới đây nhất, streamer giàu nhất Việt Nam tiếp tục tung thêm hình bên bà xã hot girl. Trong ảnh, cả 2 đã có một buổi hẹn hò lãng mạn. Nếu Xemesis diện áo phông giản dị thì Xoài Non lại diện áo quây, khoe trọn vòng 1 căng tròn. Thế nhưng, tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào bàn tay của nam chính. Theo đó, thay vì ôm eo, tay của Xemesis lại đặt hơi cao, chạm vào vòng 1 của vợ. Chứng kiến cảnh tượng sặc mùi 18+, rất nhiều người vào nhắc nhở "cái tay hư hỏng". Ngoài ra, netizen khen ngợi nhan sắc ngày một thăng hạng của gái xinh họ Phạm. "Cái tay hơi ẩu nha", "Tay kia là không được rồi", "Tay để không đúng chỗ nhé anh Xemesis",... là 3 trong số cả trăm chiếc còm để lại. Trước những phản hồi của cư dân mạng, Xemesis không có bất cứ phản hồi nào. Chấp nhận yêu và kết hôn với Xemesis từng khiến Xoài Non bị mắng đào mỏ, lấy chồng giàu chỉ vì tài sản. Trước những đồn đoán không hay, gái xinh chẳng ngán đáp trả. Ngoài ra, hot girl Instagram đến với chồng vì tình yêu chân chính. Cả 2 cũng độc lập về kinh tế, tiền của ai kiếm được người ấy quản.

