Diện đồ đi ăn cưới, hot girl Xoài Non chiếm sóng cõi mạng

Nếu là hội mê gái đẹp chắc hẳn sẽ chẳng còn xa lạ với cái tên Xoài Non (Trang Phạm, SN 2002). Cô hiện là bà xã của Xemesis - streamer giàu nhất Việt Nam. Thời gian gần đây, nhan sắc của "hot girl Instagram" liên tục trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Mới nhất, hot girl Xoài Non tiết lộ vừa có chuyến bay ra Hà Nội để tham dự đám cưới của một người bạn. Tại hôn lễ ấy, Xoài Non diện trang phục tối màu, điểm nhấn là chiếc khuy cài áo đính đá đến từ nhà mốt YSL. Cách trang điểm sắc sảo của Xoài Non khiến tổng thể ngoại hình vô cùng nổi bật. Đồng hành cùng nàng dâu hào môn trong chuyến ra Thủ đô lần này còn có Linh Ngọc Đàm, MisThy. Trước đó, Xoài Non cũng từng làm bao người chao đảo với các set đồ tối màu đi dự tiệc cưới. Sang chảnh có, giản dị có nhưng phải công nhận thần thái của 10X không thể chê được. Cách đây không lâu, khi tham dự một sự kiện thời trang, nhan sắc bà xã Xemesis tiếp tục gây chú ý. Tại đây, Xoài Non thay 3 bộ váy với 3 phong cách khác nhau. Ở mọi góc chụp, nàng hot girl đều nhận được vô số lời khen ngợi vì nhan sắc xinh lung linh. Tuy nhiên, cũng ngay trong buổi lễ, Xoài Non còn bị chụp lén bởi team qua đường. Dù không được báo trước, nước ảnh vừa mờ vừa tối, cô nàng làm bao người xuýt xoa từ thần thái đến sắc vóc. Xoài Non sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi.

Nếu là hội mê gái đẹp chắc hẳn sẽ chẳng còn xa lạ với cái tên Xoài Non (Trang Phạm, SN 2002). Cô hiện là bà xã của Xemesis - streamer giàu nhất Việt Nam. Thời gian gần đây, nhan sắc của "hot girl Instagram" liên tục trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Mới nhất, hot girl Xoài Non tiết lộ vừa có chuyến bay ra Hà Nội để tham dự đám cưới của một người bạn. Tại hôn lễ ấy, Xoài Non diện trang phục tối màu, điểm nhấn là chiếc khuy cài áo đính đá đến từ nhà mốt YSL. Cách trang điểm sắc sảo của Xoài Non khiến tổng thể ngoại hình vô cùng nổi bật. Đồng hành cùng nàng dâu hào môn trong chuyến ra Thủ đô lần này còn có Linh Ngọc Đàm, MisThy. Trước đó, Xoài Non cũng từng làm bao người chao đảo với các set đồ tối màu đi dự tiệc cưới. Sang chảnh có, giản dị có nhưng phải công nhận thần thái của 10X không thể chê được. Cách đây không lâu, khi tham dự một sự kiện thời trang, nhan sắc bà xã Xemesis tiếp tục gây chú ý. Tại đây, Xoài Non thay 3 bộ váy với 3 phong cách khác nhau. Ở mọi góc chụp, nàng hot girl đều nhận được vô số lời khen ngợi vì nhan sắc xinh lung linh. Tuy nhiên, cũng ngay trong buổi lễ, Xoài Non còn bị chụp lén bởi team qua đường. Dù không được báo trước, nước ảnh vừa mờ vừa tối, cô nàng làm bao người xuýt xoa từ thần thái đến sắc vóc. Xoài Non sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi.