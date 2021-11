Lộ danh tính trai đẹp chụp ảnh tình tứ cùng hot girl Xoài Non

Cách đây ít ngày, trên Instagram cá nhân, Xoài Non bất ngờ đăng một vài hình ảnh cùng một anh chàng đẹp trai, dáng người cao ráo. Những hình ảnh này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ở dưới bình luận, bên cạnh những lời ngợi khen dành cho nhan sắc xinh đẹp của hot girl Xoài Non, thì nhiều người cũng nhắc khéo Xemesis. Thậm chí, một vài khán giả còn đặt ra nghi vấn rằng liệu Xemesis có ghen với anh chàng này hay không. Theo tìm hiểu, anh chàng đẹp trai xuất hiện bên cạnh vợ streamer giàu nhất Việt Nam là Võ Điều Gia Huy, một diễn viên tự do kiêm người mẫu lookbook. Gia Huy được biết tới qua bộ phim đam mỹ Thưa Mẹ Con Đi, từ đó, là gương mặt được nhiều đạo diễn lựa chọn cho các MV ca nhạc hay các bộ phim truyền hình. Trong một vài hình ảnh khác được tiết lộ trước đó, Xoài Non và Gia Huy cùng tham gia phim Tết "Thấy Mai Là Thấy Tết" của đạo diễn Văn Công Viễn. Tuy nhiên, vai diễn của Xoài Non và Gia Huy là gì, có mối quan hệ như thế nào trong phim thì còn là một dấu hỏi. Được biết, bộ phim này đã ghi hình xong và đang chờ ngày lên sóng. Trong thời gian tới, chắc chắn cộng đồng game thủ sẽ được thưởng thức những màn reaction mặn mòi từ các streamer thân thiết với Xoài Non như Độ Mixi, MisThy... Xoài Non hiện đang là hình mẫu lý tưởng khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp khó quên, thân hình quyến rũ và khả năng độc lập kinh tế từ rất sớm. Cuộc sống của hot girl Xoài Non lại càng trở nên màu sắc hơn sau cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn với anh chàng streamer giàu có, tài năng Xemesis. Được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc" của các hot girl mạng, Xoài Non sở hữu khuôn mặt hoàn hảo với V-line thon gọn, ngũ quan "lai Tây" cực kỳ nổi bật. Đồng thời, các lớp trang điểm kỹ càng càng tôn lên vẻ đẹp mê người của hot girl. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

