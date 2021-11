Hot girl Xoài Non lộ mặt mộc, netizen khó tin với sự rạng rỡ

Xoài Non hiện đang là hình mẫu lý tưởng khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp khó quên, thân hình quyến rũ và khả năng độc lập kinh tế từ rất sớm. Cuộc sống của hot girl Xoài Non lại càng trở nên màu sắc hơn sau cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn với anh chàng streamer giàu có, tài năng Xemesis. Được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc" của các hot girl mạng, Xoài Non sở hữu khuôn mặt hoàn hảo với V-line thon gọn, ngũ quan "lai Tây" cực kỳ nổi bật. Đồng thời, các lớp trang điểm kỹ càng càng tôn lên vẻ đẹp mê người của hot girl. Trong thời buổi "nhan sắc ảo" các filter lên ngôi và cam thường bị ghẻ lạnh thì mới đây, chỉ với lớp makeup ra đường nhẹ nhàng, Xoài Non đã khoe được khuôn mặt xinh đẹp nay lấy chồng lại càng “nhuận" hơn thông qua chiếc cam bị netizen "hít le". Không chỉ tự tin khoe nhan sắc cam thường, hot girl 2k2 cũng rất thường xuyên trưng ảnh khuôn mặt mộc lên mạng xã hội. Nổi tiếng nhờ nhan sắc lai Tây chuẩn búp bê, cô nàng cũng thường xuyên chọn phong cách makeup kiểu Tây để tôn lên đường nét khuôn mặt. Tuy nhiên, khi bỏ đi lớp makeup quý cô thời thượng thì nàng hotgirl lại có dáng vẻ của một tiểu thư trong sáng, ngọt ngào. Dù tẩy trang nhưng có vẻ như Xoài Non đã áp dụng định luật bảo toàn visual, vẫn là làn da trắng mịn không khuyết điểm, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng đôi môi căng mọng. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang. Hot girl 2k2 đã lấy chồng từ năm 18 tuổi và chính thức về chung 1 nhà với streamer Xemesis năm 2020. Vợ của streamer Xemesis – Hot girl Xoài Non là người mẫu tự do có tiếng trong làng giải trí Việt. Ngoài ra, cô nàng được biết đến là vợ của một trong bộ “tứ hoàng” làng streamer Việt Nam. Mời quý độc giả xem video:Xoài Non Là Ai? Xemesis Giàu Nhất Việt Nam Là Ai?Thì Ra Là Nữ Diễn Viên Nó.ng Của Các Chàng Trai/TNews Giáo Dục

Xoài Non hiện đang là hình mẫu lý tưởng khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp khó quên, thân hình quyến rũ và khả năng độc lập kinh tế từ rất sớm. Cuộc sống của hot girl Xoài Non lại càng trở nên màu sắc hơn sau cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn với anh chàng streamer giàu có, tài năng Xemesis. Được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc" của các hot girl mạng , Xoài Non sở hữu khuôn mặt hoàn hảo với V-line thon gọn, ngũ quan "lai Tây" cực kỳ nổi bật. Đồng thời, các lớp trang điểm kỹ càng càng tôn lên vẻ đẹp mê người của hot girl. Trong thời buổi "nhan sắc ảo" các filter lên ngôi và cam thường bị ghẻ lạnh thì mới đây, chỉ với lớp makeup ra đường nhẹ nhàng, Xoài Non đã khoe được khuôn mặt xinh đẹp nay lấy chồng lại càng “nhuận" hơn thông qua chiếc cam bị netizen "hít le". Không chỉ tự tin khoe nhan sắc cam thường, hot girl 2k2 cũng rất thường xuyên trưng ảnh khuôn mặt mộc lên mạng xã hội. Nổi tiếng nhờ nhan sắc lai Tây chuẩn búp bê, cô nàng cũng thường xuyên chọn phong cách makeup kiểu Tây để tôn lên đường nét khuôn mặt. Tuy nhiên, khi bỏ đi lớp makeup quý cô thời thượng thì nàng hotgirl lại có dáng vẻ của một tiểu thư trong sáng, ngọt ngào. Dù tẩy trang nhưng có vẻ như Xoài Non đã áp dụng định luật bảo toàn visual, vẫn là làn da trắng mịn không khuyết điểm, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng đôi môi căng mọng. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang. Hot girl 2k2 đã lấy chồng từ năm 18 tuổi và chính thức về chung 1 nhà với streamer Xemesis năm 2020. Vợ của streamer Xemesis – Hot girl Xoài Non là người mẫu tự do có tiếng trong làng giải trí Việt. Ngoài ra, cô nàng được biết đến là vợ của một trong bộ “tứ hoàng” làng streamer Việt Nam. Mời quý độc giả xem video:Xoài Non Là Ai? Xemesis Giàu Nhất Việt Nam Là Ai?Thì Ra Là Nữ Diễn Viên Nó.ng Của Các Chàng Trai/TNews Giáo Dục