Xoài Non đòi mua đồng hồ đắt tiền, Xemesis tỏ thái độ chú ý

Vào dịp sinh nhật vừa rồi, Xoài Non khiến dân mạng trầm trồ khi khoe món đồng hồ trăm triệu được chồng tặng. Mới đây, khoảnh khắc hot girl Xoài Non được ông xã đại gia kiêm "tứ hoàng streamer" là Xemesis đưa đến tận nơi lựa quà nhận về nhiều sự chú ý khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Trong vlog mới nhất, Xemesis ghi lại chuyến đi chơi nhân dịp sinh nhật 19 tuổi của Xoài Non. Đáng chú ý trong số đó là cảnh chàng streamer nổi tiếng "bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền" đưa vợ đi chọn lựa quà sinh nhật. Trong khi Xoài Non ngồi lựa chọn đồng hồ hiệu và tỏ ra khá phân vân. Streamer giàu nhất Việt Nam đáp lại với sự lưỡng lự của bà xã: “Đó là tùy em chứ em thích cái nào. Em xem tay em có đẹp không. Thích kiểu gì là do em thôi à.” Sau đó, Xemesis nói thêm: “Chốt đơn chưa? Còn về đi làm”. Sau một hồi lựa chọn, Xoài Non tỏ ra rất thích thú khi đeo chiếc đồng hồ 800 triệu đồng nhưng cuối cùng chọn chiếc có giá 150 triệu đồng. Khi Xoài Non gợi ý món quà sinh nhật năm sau sẽ là đồng hồ 800 triệu đồng, Xemesis liền trả lời: “Không, không có con nào nữa hết… Buồn quá, năm sau nghỉ chơi.” Sau khi mua xong món quà 150 triệu đồng, trong khi Xoài Non hí hửng thì Xemesis lại tỏ vẻ khá quạu. Nam streamer giàu nhất Việt Nam đáp lại: “Không có tiền” khi được vợ rủ đi ăn. Chưa dừng lại, Xemesis tiếp tục than thở “đau ví” qua mỗi dịp sinh nhật của vợ, nhất là trong thời gian này khi đã vài tháng anh tạm dừng công việc do dịch bệnh. “Năm nào sinh nhật cũng bị đau hết cả người. Năm trước mất thận trái, năm nay mất thận phải. Nhưng mà thôi, chấp nhận thôi các bạn ạ, cưới vô là vậy đó”. Đáp lại sự càu nhàu của chồng, Xoài Non nói: “Trời ơi, anh nói như em lợi dụng vậy đó. Anh nói lại đi, anh mua hay vợ ép?” Đoạn clip Xemesis mua đồng hồ cho Xoài Non bất ngờ được dân mạng bình luận rôm rả khi “đào” trở lại. Tuy nhiên, bên cạnh những sự ngưỡng mộ dành cho cuộc sống của cô vợ trẻ thì có nhiều người lại bày tỏ ý kiến về thái độ của Xemesis khi mua quà cho vợ. Không ít bình luận cho rằng Xemesis có không mấy vui vẻ và có phần khó chịu, cộc cằn khi đưa vợ đi mua quà. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều “khán giả ruột” bênh vực, cho rằng đây là cách nói chuyện thường ngày của chàng streamer. Mời độc giả xem video: Xoài Non dự định sẽ GHÉP TRỨNG nếu không đẻ tự nhiên được trong năm - Nguồn: YAN News

