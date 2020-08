Lộ danh tính mẹ người mẫu nhí được nhiều nhãn hàng săn đón

Giới thời trang hiện nay đã không còn xa lạ với người mẫu nhí Nguyễn Ngọc An Nhiên (tên thường gọi là Cherry). Nàng mẫu 3 tuổi từng nhiều lần “làm mưa làm gió” trên cộng đồng mạng với những bộ ảnh đáng yêu, xinh như thiên thần. Chính thức gia nhập làng mẫu chưa lâu nhưng An Nhiên đã góp mặt trong rất nhiều show diễn lớn, nhỏ: Vietnam Junior Fashion Week 10, Show Đôi Chân Biết Hát, show "Ngọn Nến ước mơ", số Tết 2020 của VTV, Tuần lễ di sản văn hoá Việt Nam 2019,… Bên cạnh niềm đam mê catwalk, Cherry An Nhiên còn nhận được nhiều lời mời đóng TVC quảng cáo cho các nhãn hàng, thương hiệu. Chắc hẳn nhiều người sẽ không biết về danh tính mẹ của mẫu nhí này. Nếu con gái là một thiên thần được ưa chuộng trong giới thời trang, thì mẹ cô bé từng nổi đình đám với danh xưng "cô giáo tiểu học xinh như búp bê" cách đây khá lâu. Mẹ của An Nhiên là Nguyễn Ly Ly (SN 1988, Hà Nội), hiện tại là "quản lý" của cô bé triệu view làng thời trang này. Nổi đình đám trên MXH từ năm 2016, cô giáo Hà Thành Ly Ly đã "đốn tim" nhiều người nhờ vào gương mặt xinh như búp bê và phong cách trẻ trung, năng động. Lúc đó, Ly Ly được mệnh danh là cô giáo tiểu học "hot" nhất Hà Thành. Mẹ mẫu nhí An Nhiên gây ấn tượng bởi làn da trắng nõn, gương mặt đẹp với những đường nét thanh tú. Đôi mắt to, tròn của cô cũng chiếm được thiện cảm của nhiều người. Ở thời điểm đó, dù đã gần 30 tuổi thế nhưng trông Ly Ly vẫn trẻ trung như thiếu nữ. Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, cô giáo tiểu học lại khiến nhiều người ngẩn ngơ. Mời quý độc giả đón xem thêm video 3 mẫu nhí người Việt được vinh danh tại cuộc thi thời trang quốc tế - Nguồn: KÊNH VTC14

Giới thời trang hiện nay đã không còn xa lạ với người mẫu nhí Nguyễn Ngọc An Nhiên (tên thường gọi là Cherry). Nàng mẫu 3 tuổi từng nhiều lần “làm mưa làm gió” trên cộng đồng mạng với những bộ ảnh đáng yêu, xinh như thiên thần. Chính thức gia nhập làng mẫu chưa lâu nhưng An Nhiên đã góp mặt trong rất nhiều show diễn lớn, nhỏ: Vietnam Junior Fashion Week 10, Show Đôi Chân Biết Hát, show "Ngọn Nến ước mơ", số Tết 2020 của VTV, Tuần lễ di sản văn hoá Việt Nam 2019,… Bên cạnh niềm đam mê catwalk, Cherry An Nhiên còn nhận được nhiều lời mời đóng TVC quảng cáo cho các nhãn hàng, thương hiệu. Chắc hẳn nhiều người sẽ không biết về danh tính mẹ của mẫu nhí này. Nếu con gái là một thiên thần được ưa chuộng trong giới thời trang, thì mẹ cô bé từng nổi đình đám với danh xưng "cô giáo tiểu học xinh như búp bê" cách đây khá lâu. Mẹ của An Nhiên là Nguyễn Ly Ly (SN 1988, Hà Nội), hiện tại là "quản lý" của cô bé triệu view làng thời trang này. Nổi đình đám trên MXH từ năm 2016, cô giáo Hà Thành Ly Ly đã "đốn tim" nhiều người nhờ vào gương mặt xinh như búp bê và phong cách trẻ trung, năng động. Lúc đó, Ly Ly được mệnh danh là cô giáo tiểu học "hot" nhất Hà Thành. Mẹ mẫu nhí An Nhiên gây ấn tượng bởi làn da trắng nõn, gương mặt đẹp với những đường nét thanh tú. Đôi mắt to, tròn của cô cũng chiếm được thiện cảm của nhiều người. Ở thời điểm đó, dù đã gần 30 tuổi thế nhưng trông Ly Ly vẫn trẻ trung như thiếu nữ. Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, cô giáo tiểu học lại khiến nhiều người ngẩn ngơ. Mời quý độc giả đón xem thêm video 3 mẫu nhí người Việt được vinh danh tại cuộc thi thời trang quốc tế - Nguồn: KÊNH VTC14