Lộ danh tính "hot girl Bolero" đã hát hay lại đẹp tựa tình đầu

Cô gái 9X Hạnh An từng được nhiều khán giả Solo cùng Bolero yêu thích vừa chia sẻ loạt ảnh mới với vẻ ngoài mong manh sương khói. Sở hữu nét đẹp nữ tính, dịu dàng, hot girl Hạnh An dễ dàng đốn tim khán giả bởi những khoảnh khắc tinh khôi. Theo tìm hiểu, gái xinh Hạnh An sinh năm 1998, vừa mới tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nữ ca sĩ quê Nghệ An từng tham gia chương trình Solo cùng Bolero và để lại cho khán giả ấn tượng về giọng hát sâu lắng, trữ tình. Hạnh An cho biết ngay từ khi còn bé đã yêu thích những làn điệu dân ca ngọt ngào trong lời ru của mẹ. Lớn lên, TikToker xứ Nghệ luôn nuôi ước mơ được đứng trên sân khấu để tự mình thể hiện những ca khúc gắn liền với tuổi thơ. Suốt những năm cấp 2 và cấp 3, Hạnh An tích cực tham gia các chương trình âm nhạc lớn nhỏ tại tỉnh Nghệ An. Đến khi kết thúc lớp 12, Hạnh An đã thi vào Khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau đó, cô nàng thi Solo cùng Bolero và dừng chân ở Top 9. Tuy không đạt giải cao nhưng cô gái 22 tuổi vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp. Rời chương trình, Hạnh An quyết tâm trau dồi, rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa. Cô nghiêm túc hoàn thành chương trình học, đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát bằng việc chia sẻ những đoạn clip khoe giọng ngọt ngào trên TikTok. Nhiều clip của Hạnh An gây chú ý, nhận về lượng tương tác cao lẫn lời khen từ khán giả. Thêm nữa, ngoại hình ngày càng mặn mà, đằm thắm của Hạnh An cũng là điểm mạnh giúp cô được cư dân mạng ủng hộ nhiều. Hiện tại, Hạnh An đã hoàn thành chương trình học ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mang trong mình niềm say mê âm nhạc và khát khao được tỏa sáng trên sân khấu, Hạnh An hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả yêu thích dòng nhạc Bolero nhiều ca khúc hay. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

