Bị chê “không khép được miệng”, Tiểu Hý lập tức đáp trả ngay

Sau clip nhảy theo bài nhạc Hạ Còn Vương Nắng, kênh TikTok của Tiểu Hý bỗng chốc trở thành tâm điểm gây sốt toàn cõi mạng. Không chỉ lượng follow trên trang cá nhân tăng vùn vụt mà mọi nhất cử nhất động của Tiktoker đều được dân mạng để ý sát sao. Cũng giống nhiều gương mặt hiện tượng mạng khác, nữ TikToker Tiểu Hý không thể tránh khỏi các ý kiến trái chiều. Một số người thì mê tít vẻ ngoài xinh xắn cũng như vóc dáng chuẩn chỉnh của cô nàng, một số khác lại "ném đá" cho rằng cô nàng chỉ đang cố tỏ ra dễ thương, "giả trân". Thậm chí ngay cả việc Tiểu Hý hay cười trong loạt video đăng lên TikTok cũng gây khó chịu với không ít netizen. Mới đây, không rõ có phải để đáp trả bộ phận cư dân mạng khó tính Tiểu Hý vừa cho ra đời một video đặc biệt. Trong đó, hiện tượng mạng này tiếp tục trổ tài vũ đạo theo điệu nhạc và khoe dáng với trang phục quen thuộc là áo quây bó sát. Tuy nhiên, thay vì cười tươi rói hoặc hát theo lời ca khúc như bình thường thì xuyên suốt clip mới, Tiểu Hý gần như giữ gương mặt lạnh tanh hoàn toàn. Biểu cảm của Tiểu Hý một lần nữa lại trở thành chủ đề bàn luận. Bên dưới clip của Tiểu Hý, dân mạng làm nhiều luồng tranh cãi. Một số tiếp tục "khịa" Tiểu Hý vì cuối cùng không còn há miệng nữa. Một số lại cho rằng cô nàng đã... hết thời rồi, có làm gì thì cũng không thể gây tiếng vang như clip Hạ Còn Vương Nắng đợt trước. Bên cạnh một số chê bôi cũng không ít người an ủi và động viên Tiểu Hý không nên để ý đến người khác làm gì, cứ làm những gì cô thấy vui đồng thời cố gắng chấp nhận do đó là "cái giá" của sự nổi tiếng. Về phần mình, Tiểu Hý cũng thả like và cảm ơn lại những người bênh vực mình. Mời độc giả xem video: Bất ngờ Lộc phụ hồ thông báo sắp kết hôn, Mạc Văn Khoa sắm nhà cưới vợ - Nguồn: SaoStar

Sau clip nhảy theo bài nhạc Hạ Còn Vương Nắng, kênh TikTok của Tiểu Hý bỗng chốc trở thành tâm điểm gây sốt toàn cõi mạng. Không chỉ lượng follow trên trang cá nhân tăng vùn vụt mà mọi nhất cử nhất động của Tiktoker đều được dân mạng để ý sát sao. Cũng giống nhiều gương mặt hiện tượng mạng khác, nữ TikToker Tiểu Hý không thể tránh khỏi các ý kiến trái chiều. Một số người thì mê tít vẻ ngoài xinh xắn cũng như vóc dáng chuẩn chỉnh của cô nàng, một số khác lại "ném đá" cho rằng cô nàng chỉ đang cố tỏ ra dễ thương, "giả trân". Thậm chí ngay cả việc Tiểu Hý hay cười trong loạt video đăng lên TikTok cũng gây khó chịu với không ít netizen. Mới đây, không rõ có phải để đáp trả bộ phận cư dân mạng khó tính Tiểu Hý vừa cho ra đời một video đặc biệt. Trong đó, hiện tượng mạng này tiếp tục trổ tài vũ đạo theo điệu nhạc và khoe dáng với trang phục quen thuộc là áo quây bó sát. Tuy nhiên, thay vì cười tươi rói hoặc hát theo lời ca khúc như bình thường thì xuyên suốt clip mới, Tiểu Hý gần như giữ gương mặt lạnh tanh hoàn toàn. Biểu cảm của Tiểu Hý một lần nữa lại trở thành chủ đề bàn luận. Bên dưới clip của Tiểu Hý, dân mạng làm nhiều luồng tranh cãi. Một số tiếp tục "khịa" Tiểu Hý vì cuối cùng không còn há miệng nữa. Một số lại cho rằng cô nàng đã... hết thời rồi, có làm gì thì cũng không thể gây tiếng vang như clip Hạ Còn Vương Nắng đợt trước. Bên cạnh một số chê bôi cũng không ít người an ủi và động viên Tiểu Hý không nên để ý đến người khác làm gì, cứ làm những gì cô thấy vui đồng thời cố gắng chấp nhận do đó là "cái giá" của sự nổi tiếng. Về phần mình, Tiểu Hý cũng thả like và cảm ơn lại những người bênh vực mình. Mời độc giả xem video: Bất ngờ Lộc phụ hồ thông báo sắp kết hôn, Mạc Văn Khoa sắm nhà cưới vợ - Nguồn: SaoStar