Lộ ảnh thời chưa “trùng tu”, Lê Bống khiến netizen giật mình

Trong giới hot TikToker ở thời điểm hiện tại, Lê Bống (tên thật Lê Thị Xuân Anh, sinh năm 1996) là cái tên khá nổi bật. Vừa qua, cư dân mạng đã không khỏi bất ngờ khi chính bản thân hot girl Lê Bống đã lan truyền hình ảnh thời còn đi học. Để chứng minh cho công cuộc "lột xác" của mình, hot TikToker này đăng tải 2 hình ảnh để so sánh sắc vóc thời xưa và hiện tại. Trong hình ảnh quá khứ, lúc đó Lê Bống ặc một chiếc váy trắng, chụp ảnh giữa vườn hoa. Dễ dàng nhận thấy vóc dáng Lê Bống khi đó khá nặng mỡ, gương mặt tròn trịa, vai bắp lực lưỡng, trông khá thô kệch. Hồi học cấp 3, Lê Bống nặng tới 63kg, chiều cao cô nàng là 1m67. Thân hình cô nàng lúc đó được cho là tròn trịa, khuôn mặt cũng to tròn, 2 má phúng phính chứ không hề thon gọn như hiện tại. Trong khi nhiều người cho rằng Lê Bống đã can thiệp hút mỡ, gọt cằm thì cô luôn phủ nhận điều đó. Được biết, Lê Bống đã có hành trình giảm cân hết sức gian nan trong thời gian dài. Theo đó, cô đã giảm tới hơn 10kg, từ 63kg xuống còn 50kg. Về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Bống chỉ thừa nhận can thiệp duy nhất phần mũi mà thôi. So sánh hình ảnh của Lê Bống hậu giảm cân, sửa mũi hồi 2018 và hình ảnh cô 2021, nhan sắc quả thực không khác nhau là bao. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ là lợi thế giúp Lê Bống tiến vào showbiz. Tuy nhiên Lê Bống cũng là cái tên vướng vào nhiều thị phi khiến cư dân mạng ngán ngẩm, trong đó chủ yếu là các vụ khoe thân phản cảm. Trên trang cá nhân, gái xinh chăm chỉ khoe những tấm ảnh nóng bỏng, căng đét từng vòng "đốt mắt" biết bao người. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

