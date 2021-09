Lê Bống bất ngờ bị soi... khuôn mặt liệu đã động "dao kéo"?

Lê Bống - một trong những hot girl tai tiếng bậc nhất showbiz, xuất hiện lần nào là lần nấy kéo theo cả loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng. Bỏ qua chuyện ăn mặc táo bạo, hôm nay chúng ta bàn tới sự thay đổi nhan sắc của hot girl TikTok này từ khi nổi danh. Mới đây những hình ảnh của hot girl Lê Bống khoảng 8 - 10 năm về trước bỗng bị dân mạng đào lại. Rõ ràng, gương mặt cô nàng thay đổi khá (hoặc rất) nhiều. Bên cạnh trình "họa mặt" lên tay, không ít người nhận ra mặt Lê Bống nhỏ đi, mắt to hơn, mũi cao, thanh thoát thấy rõ. Để có được vẻ ngoài bắt mắt ấy, hot girl TikTok có hay không nhờ đến sự trợ giúp từ "dao kéo"? Hồi học cấp 3, Lê Bống nặng tới 63kg, chiều cao cô nàng là 1m67. Ở thời điểm đó, nếu gọi Lê Bống là béo thì thực hơi quá, nhưng thân hình cô nàng lúc đó được cho là tròn trịa, khuôn mặt cũng to tròn, 2 má phúng phính chứ không hề thon gọn như hiện tại. Lê Bống từng chia sẻ về động lực giảm cân của mình: "Vì một lần không mặc vừa chiếc váy yêu thích và được sự khích lệ của mẹ, Bống đã quyết tâm tập luyện để có vóc dáng như hiện tại". Trong khi nhiều người cho rằng Lê Bống đã can thiệp hút mỡ, gọt cằm thì cô luôn phủ nhận điều đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm V-line như hiện tại là thành quả giảm cân suốt nhiều tháng trời của nàng hot girl TikTok đầy thị phi. Trong hành trình giảm cân của mình, Lê Bống đã giảm tới hơn 10kg, từ 63kg xuống còn 50kg. Về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Bống chỉ thừa nhận can thiệp duy nhất phần mũi. Theo đó, Lê Bống thực hiện nâng mũi vào khoảng tháng 5/2018. So sánh hình ảnh của Lê Bống hậu giảm cân, sửa mũi hồi 2018 và hình ảnh cô 2021, nhan sắc quả thực không khác nhau là bao. Song song với việc thẩm mỹ, Lê Bống ở thời điểm hiện tại đẹp hơn rất nhiều bởi cô đã biết chăm chút cho ngoại hình của mình. Không còn tóc mái dày cộp trước mặt, nàng hot girl 1995 chọn kiểu mái thưa Hàn Quốc thanh thoát. Phần trang điểm cũng được thực hiện tỉ mỉ, từ việc đeo lens sáng màu, kích mí giúp mắt to, đánh nền trắng sáng, má hồng, son bóng... Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

