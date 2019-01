Lộ ảnh quá khứ với Xuân Trường, cô gái bị dân mạng “truy lùng”

Sau trận đội tuyển Việt Nam gặp Iraq diễn ra hôm 8.1, loạt khoảnh khắc cầu thủ Xuân Trường làm mẫu ảnh cùng 1 cô gái cho báo tuổi teen được chia sẻ trở lại.

Với đôi mắt híp đã trở thành thương hiệu, cầu thủ Xuân Trường khi ấy còn được đánh giá khá điển trai, tạo dáng trước ống kính không thua kém gì mẫu ảnh chuyên nghiệp.

Theo nội báo đăng tải, Xuân Trường cùng bạn được gọi là “2 ngôi sao tuổi teen giới thiệu đến các bạn phong cách phối trang phục đôi thật dễ thương để đi chơi Tết...”.





Thời điểm chụp ảnh Lương Xuân Trường là đội trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam U19, tức cách đây khoảng 5 năm.

Ngoài những lời khen nức nở đến tiền vệ quê Tuyên Quang, người xem cũng quan tâm đến cô gái xinh đẹp làm mẫu ảnh chung cùng Xuân Trường. “Cô bạn xinh và cá tính quá”; “Tôi ghen tị với cô gái ấy khi được hợp tác cùng “mắt híp”.

Nhanh chóng người xem cũng truy tìm ra danh tính của cô gái làm mẫu ảnh cùng Xuân Trường, đó là Hoàng Mỹ An, sinh năm 1996.

Một người bạn của Mỹ An viết trên Facebook: “Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào 2 bạn còn xì tin dâu bây giờ thì cả 2 đều rất thành công nổi tiếng, trở thành những ngôi sao trẻ trên lĩnh vực bóng đá và ca nhạc hải ngoại. Hy vọng cặp đôi có dịp tái hợp”.

Dù trẻ tuổi nhưng Mỹ An có thành có nhiều thành tích nổi bật về dancesport như Kiện tướng dancesport năm 15 tuổi; Á quân “Thử thách cùng bước nhảy” năm 17 tuổi...

Tuy nhiên sau đó Hoàng Mỹ An gây bất ngờ khi chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát, xuất hiện trên sân khấu của trung tâm văn nghệ hải ngoại Thúy Nga – Paris By Night.

Hoàng Mỹ An được xem như “gà cưng” của trung tâm này cũng như được ví như người kế thừa đàn chị Tóc Tiên.

Về cơ duyên đến với sân khấu hải ngoại, Mỹ An cho biết đó là một sự tình cờ. Sau tốt nghiệp đại học RMIT 2015, Mỹ An cùng bố mẹ đi du lịch Mỹ dài ngày.

Thời điểm này, 9x thường tranh thủ đến những phòng tập nhảy tại Hollywood để học hỏi thêm. Tại đây, Mỹ An bất ngờ nhận lời mời hợp tác từ Thúy Nga. Đến giờ cô gái vẫn chưa hiểu lý do tại sao mình được “để mắt” tới.

Theo Mỹ An, trước đây ở Việt Nam, cô từng có cơ hội đứng chung sân khấu với các giọng ca hải ngoại như Nguyễn Hưng, Ý Lan, Thái Châu, Chí Tài… “Có thể từ đây mà tôi được mọi người chú ý và giới thiệu”, cô nói.

Mới đây, Hoàng Mỹ An về Việt Nam hơn 2 tuần và phải trở lại Mỹ trước Tết Âm lịch. Lần trở về này Mỹ An cũng gây chú ý khi tham gia biểu diễn trong đêm trao giải Ngôi ngôi xanh 2018. Bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ hình ảnh biểu diễn của Mỹ An, cùng trạng thái: “Cô bé ngày xưa đã lớn”.

“Tôi về lần này có nhiều công việc và dự án khác nhau. Tôi chỉ nhận lời diễn 2-3 show thôi, thời gian còn lại dành để trao đổi với ê-kíp vì sắp tới tôi có dự án âm nhạc thực hiện tại Việt Nam”, Hoàng Mỹ An chia sẻ.

Ngoài chạy show ở các tiểu bang tại Mỹ, nữ ca sĩ còn đi hát ở Úc, Singapore… Theo Mỹ An, mỗi khi cô biểu diễn, khán giả nước ngoài rất tưng bừng hưởng ứng, thậm chí còn đứng lên nhún nhảy.

Sang Mỹ lập nghiệp, Hoàng Mỹ An thừa nhận các danh hiệu cô đạt được ở Việt Nam dường như không giúp ích được nhiều.

“Tôi gần như phải làm lại từ đầu khi sang Mỹ vì ngoài nhảy tôi còn phải hát tốt, và hát rất khỏe. Không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống hàng ngày, tôi cũng phải tự lập, tự nấu ăn, rửa chén, lau nhà, giặt đồ, tự lái xe đi học, đi làm...”, ca sĩ sinh năm 1996 bộc bạch.