Lộ ảnh mặt mộc, bạn gái tin đồn thiếu gia Hiếu Nguyễn bị soi

Mới đây mạng xã hội đang rầm rộ thông tin hot girl Phạm Diệu Linh đang hẹn hò với Hiếu Nguyễn - con trai út tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Vừa qua, người đẹp này gây tiếc nuối cho không ít khán giả khi không lọt vào vòng bán kết của Hoa Hậu Việt Nam 2020. Cô nàng được nhiều người nhận xét là sở hữu nhan sắc có sự kết hợp giữa Châu Bùi và Hạ Vi. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười khi cô gái trẻ dừng chân ở top 60 của cuộc thi. Sở hữu nhan sắc nàng thơ cùng gu ăn mặc thanh lịch, không có gì ngạc nhiên khi cô nàng lọt vào mắt xanh của em chồng Hà Tăng. Tuy nhiên thì mới đây hot girl đình đám này bị dân mạng "soi" ra nhiều khoảnh khắc để mặt mộc kém sắc, không còn xinh ling linh như trên MXH. Nếu thiếu đi các lớp chỉnh sửa hình ảnh thì gương mặt của Diệu Linh lộ rõ thần thái kém sang, các đường nét gương mặt mờ nhạt không ấn tượng. Được biết Diệu Linh sở hữu chiều cao 1m67 và cân nặng 48kg. Thân hình cô nàng không quá nóng bỏng. Bên cạnh những khoảnh khắc lộ rõ khuyết điểm, gái xinh này vẫn được khen ngợi là có mặt mộc khá hoàn hảo so với nhiều hot girl khác. Diệu Linh vừa sở hữu gương mặt thanh tú pha sự dịu dàng của con gái châu Á, vừa có thần thái sang chảnh, cá tính của con gái phương Tây. Với những đường nét gương mặt sắc sảo như vậy, Diệu Linh dù có ăn mặc bình thường cũng vẫn toát lên thần thái sang chảnh. Cũng có không ít lần hot girl Hà thành khoe mặt mộc, ăn mặc giản dị. Là cái tên quen thuộc trong làng lookbook Hà thành, không có gì lạ khi cô bạn 22 tuổi này có vóc dáng "đẹp chết người". Cô nàng hiện là sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sở hữu trang Instagram cá nhân có hơn 30.000 người theo dõi. Trước Hoa Hậu Việt Nam 2020, Diệu Linh từng ghi danh tại chương trình thực tế "Vẻ Đẹp Thương Hiệu - The Look" được tổ chức vào năm 2017. Cô lọt vào top 5 gương mặt có số phiếu bầu cao nhất trong vòng online. 9X không ít lần tiết lộ việc đang rèn luyện bản thân mỗi ngày để sẵn sàng tham gia showbiz. Mô tả videoMời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

