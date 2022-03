Linh Ngọc Đàm chia tay bạn trai đại gia thực hư ra sao?

Từng có khoảng thời gian mặn nồng làm ai cũng ghen tị nhưng mới đây Linh Ngọc Đàm vướng nghi vấn chia tay bồ đại gia tên Hoài Nam. Theo đó trên trang cá nhân, bạn trai Linh Ngọc Đàm là Hoài Nam đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý: "Cảm ơn vì khoảng thời gian đẹp bên nhau. Chúc cho chặng đường phía trước của chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau nhé!". Điều trên khiến netizen cho rằng nữ streamer và bạn trai đại gia đã đường ai nấy bước. Trong khi dân mạng vẫn còn bán tín bán nghi, mới đây Linh Ngọc Đàm cũng có động thái về vụ việc, xác nhận tin đồn chia tay là thật. Chia sẻ lại dòng trạng thái của Hoài Nam, Linh Ngọc Đàm tâm sự: "Thank you for everything u have done for me. U have the kindest heart, my dear" (Tạm dịch: Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho em. Anh là người có trái tim ấm áp nhất, anh yêu"). Đến đây, nhiều người yêu mến cặp đôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vào an ủi Linh Ngọc Đàm. Linh Ngọc Đàm và Hoài Nam vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 8/2021 khi xuất hiện clip ghi lại những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi. Dù khi đó, những hình ảnh không rõ mặt người yêu Linh Ngọc Đàm nhưng netizen nhanh chóng nhận ra đó là "đại gia tiền ảo" mới nổi tên Hoài Nam. Không lâu sau đó, Linh Ngọc Đàm và Hoài Nam chính thức công khai yêu đương khi liên tục show hình ảnh tình bể bình. Yêu đương mật ngọt được một thời gian, Hoài Nam lại bị bóc phốt chuyện từng gạ tình các cô gái. Khi ấy, chính Linh Ngọc Đàm và bạn trai đã lên tiếng xin lỗi, khẳng định đó là sai lầm của tuổi trẻ. Hiện thông tin streamer Linh Ngọc Đàm chia tay bạn trai đại gia vẫn đang là tâm điểm trên mạng xã hội.

