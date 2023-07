Liên tục khoe body, Doãn Hải My được fan kêu gọi làm điều này

Doãn Hải My là một trong những nàng WAGs xinh đẹp nhất của bóng đá Việt Nam. Bạn gái Đoàn Văn Hậu có sở thích khoe ảnh bikini trên mạng xã hội. Doãn Hải My đã khoe một loạt ảnh nóng bỏng và nhận được rất nhiều lời khen. Thậm chí, có ý kiến muốn bạn gái Đoàn Văn Hậu đi thi Miss Grand. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được coi là cặp đôi trai tài gái sắc. Trong khi đàng trai là cầu thủ nổi tiếng thì đàng gái đã vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp tài năng, Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 còn là đại sứ của tổ chức sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội, làm ban giáo khảo cho cuộc thi sắc đẹp ở trường luật, hay tham gia và đạt giải tại cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn Thanh niên trường luật... Từ sau khi công khai tình cảm, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên đăng ảnh và có những màn tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội. . Cách đây không lâu, Doãn Hải My và hậu vệ Đoàn Văn Hậu vướng nghi vấn đính hôn nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận. Mới đây, Văn Hậu đã cùng gia đình Hải My du lịch Đà Nẵng. Cặp đôi cùng nhau thả hoa đăng trên sông Hoài, thăm những điểm check-in nổi tiếng Hội An, uống trà mót và ăn chè mè đen... Trên trang cá nhân Doãn Hải My thường xuyên khoe những bức ảnh khiến nhiều người phải khen hết lời. Cô nàng thậm chí còn táo bạo khi khoe những bức ảnh khoe biniki cực nóng bỏng.

