Từ ngày công khai yêu đương, bạn gái Đoàn Văn Hậu chăm làm điều này

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được đánh giá là đôi "trai tài gái sắc" trong làng thể thao Việt Nam hiện nay. Sánh vai cùng chàng cầu thủ sinh năm 1999 điển trai là người đẹp từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt trong nhiều chuyến đi cùng nửa kia, Doãn Hải My cũng không ngại "khoe" trang phục tôn eo 55cm. Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) từng giành giải "Người đẹp tài năng" trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sở hữu chiều cao 1,67 m, nặng 48 kg, số đo hình thể lần lượt là 78 - 55 - 89 cm. Trong chuyến đi mới đây cùng bạn trai tới Phú Quốc, người đẹp cũng "tận dụng" triệt để trang phục khoe trọn vòng eo nhỏ và lưng trần nuột nà. Doãn Hải My cũng thường xuyên lựa chọn áo dáng croptop để phù hợp với phong cách thời trang năng động, trẻ trung của mình. Gái xinh họ Doãn ưu tiên kết hợp áo dáng croptop với quần jeans để khoe vòng eo "con kiến" 55 cm. Ngoài ra, bạn gái Đoàn Văn Hậu cũng diện chân váy dáng chữ A để tôn lên nét nữ tính của mình. Để duy trì được vóc dáng thon gọn, Doãn Hải My từng tiết lộ mỗi ngày, cô đều dành một tiếng tập gym và ăn nhiều hoa quả, uống nhiều nước. Cô cho biết bản thân cũng may mắn khi thừa hưởng nét đẹp từ ngoại hình của bố mẹ. Người đẹp cũng không ngại đăng tải những bộ hình mặc bikini và tạo dáng ở bờ biển lên trang cá nhân. Nhiều người hâm mộ dành lời khen ngợi vóc dáng của Doãn Hải My. Hải My vừa tốt nghiệp Đại học Luật ngày 26/4. Trong lễ bảo vệ khóa luận, người đẹp đã đạt được điểm 10 tuyệt đối nhờ có thầy cô chỉ dẫn tận tình và gia đình, bạn bè động viên. Ngoài ra, bạn gái Văn Hậu còn giỏi tiếng Anh, có năng khiếu đàn piano, hát và hiện vừa làm mẫu thời trang vừa kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm

