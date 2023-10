Lấy cầu thủ nghèo nhất Việt Nam, cô gái có cuộc sống đáng mơ ước

Câu chuyện nỗ lực vượt qua hoàn cảnh nghèo khó để theo đuổi niềm đam mê sân cỏ của cầu thủ Xuân Mạnh (sinh năm 1996) từng khiến người hâm mộ xúc động. Nam cầu thủ này là một cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí như: tiền hệ, hậu vệ, trung vệ… Xuân Mạnh sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo, đông anh em ở Nghệ An. Bóng đá với anh không chỉ là niềm đam mê mà còn là một cái nghề để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhiều năm về trước, để có tiền cho nam cầu thủ theo nghiệp “quần đùi áo số”, bố mẹ anh đã phải bán trâu lấy tiền cho con đi học. Giờ đây, bằng sự nỗ lực không ngừng, Xuân Mạnh đã thay đổi cuộc đời. Anh chàng giành hàng loạt thành tích đáng nể trong sự nghiệp sân cỏ, có mức lương ấn tượng khi đầu quân cho CLB Hà Nội. Ở tuổi 27, chàng cầu thủ Nghệ An đã có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa khang trang, xe cộ đủ đầy. Năm 2019, Xuân Mạnh lần đầu công khai bạn gái xinh như hot girl, đó là cô gái cùng quê tên Dung Trần (cử nhân Luật của trường Đại học Vinh, Nghệ An). Cũng như bạn trai cầu thủ, Dung Trần khá kín tiếng về đời tư. Thậm chí, thời điểm cả hai làm đám hỏi vào năm 2020, hình ảnh chung cũng khá hạn chế. Năm 2021, Xuân Mạnh và Dung Trần làm đám cưới. Cặp đôi liên tiếp chào đón hai người con một gái – một trai. Cuộc sống hôn nhân sung túc, viên mãn. Cặp đôi tậu nhà riêng tại thành phố Vinh vào năm 2022. Căn nhà phố được thiết kế khang trang gồm 3 tầng, nội thất hiện đại, sang trọng. Xuân Mạnh khoe trên trang cá nhân: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Tháng mới, mục tiêu mới”. Cặp vợ chồng trẻ còn liên tiếp tậu xế hộp tiền tỷ. Chiếc xe hơi đầu tiên được Xuân Mạnh sắm vào năm 2021 và đầu năm 2023, bà xã của anh lại khoe hình ảnh xinh đẹp bên chiếc xe hơi mới toanh. Được biết, đây là món quà cầu thủ xứ Nghệ tặng vợ. Cưới cầu thủ có xuất thân nghèo khó, cuộc sống hiện tại của nàng cử nhân Luật khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô nàng có nhà đẹp, xế xịn, được chồng yêu chiều. Đặc biệt, nhan sắc của bà mẹ hai con ngày càng “thăng hạng”, xinh đẹp, nhuận sắc hơn.

