Cầu thủ "nghèo nhất đội tuyển Việt Nam" và chuyện tình đẹp miễn chê

Phạm Xuân Mạnh là một cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ cánh phải, hậu vệ cánh phải, hậu vệ cánh trái và thậm chí cả vị trí trung vệ ở đội tuyển Việt Nam. Phạm Xuân Mạnh từng được HLV Park Hang Seo gọi lên U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 và cũng là thành viên quan trọng khi đưa Việt Nam vào tới bán kết Asiad 2018.Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh từng gắn với biệt danh "cầu thủ nghèo nhất Việt Nam". Anh sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo và đông anh em ở Nghệ An. Để con trai có thể theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, bố Xuân Mạnh từng phải bán trâu - tài sản lớn nhất trong nhà để lấy tiền cho con đi học. Trước đây, gia đình Xuân Mạnh sống trong ngôi nhà 40 m2, heo hút giữa đồng, được xây dựng nhờ tiền đi vay và làng xóm vun vén giúp đỡ. Sau này khi sự nghiệp phát triển anh dần dần trả hết nợ, cuộc sống gia đình cũng khá giả hơn và xây lại cho bố mẹ được một căn nhà mới. Tháng 6 vừa qua, Xuân Mạnh hé lộ về việc chuẩn bị xây một ngôi nhà khác. Theo chia sẻ của nam cầu thủ, đây là nhà riêng của vợ chồng anh. Căn nhà phố với thiết kế hiện đại gồm 3 tầng, có không gian ban công thoáng mát. "Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Tháng mới mục tiêu mới", anh chàng viết trên trang cá nhân. Trên Facebook, Phạm Xuân Mạnh mới đây gây chú ý khi sẻ hình ảnh trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái đầu lòng. Đăng ảnh bên vợ con trong không gian được trang hoàng lộng lẫy,Xuân Mạnh viết: "Vậy là con gái của bố đã bước sang 1 tuổi. Bố chúc con gái luôn mạnh khỏe, ăn ngon, ngủ tốt nhé con gái yêu. Cả nhà yêu con". Về phần bà xã Xuân Mạnh là Trần Dung (cử nhân ngành luật) chia sẻ: "Con gái của bố mẹ đã tròn 1 tuổi rồi. Tầm này năm ngoái là mẹ đang chuẩn bị vào phòng đẻ. Cũng ngày mưa và se se như thế này. Chúc gái của bố mẹ một đời luôn an yên, mạnh khoẻ, hạnh phúc, may mắn nhé con gái". Xuân Mạnh và bà xã tổ chức đám cưới hồi tháng 1/2021 sau hơn 1 năm hẹn hò. Đến 24/9 cùng năm, gia đình nhỏ của Xuân Mạnh hạnh phúc đón con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở thành phố Vinh, Nghệ An. Ngay từ lúc hẹn hò, Xuân Mạnh và Trần Dung đã được nhiều người khen ngợi vì "xứng đôi vừa lứa".

Phạm Xuân Mạnh là một cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ cánh phải, hậu vệ cánh phải, hậu vệ cánh trái và thậm chí cả vị trí trung vệ ở đội tuyển Việt Nam. Phạm Xuân Mạnh từng được HLV Park Hang Seo gọi lên U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 và cũng là thành viên quan trọng khi đưa Việt Nam vào tới bán kết Asiad 2018. Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh từng gắn với biệt danh "cầu thủ nghèo nhất Việt Nam". Anh sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo và đông anh em ở Nghệ An. Để con trai có thể theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, bố Xuân Mạnh từng phải bán trâu - tài sản lớn nhất trong nhà để lấy tiền cho con đi học. Trước đây, gia đình Xuân Mạnh sống trong ngôi nhà 40 m2, heo hút giữa đồng, được xây dựng nhờ tiền đi vay và làng xóm vun vén giúp đỡ. Sau này khi sự nghiệp phát triển anh dần dần trả hết nợ, cuộc sống gia đình cũng khá giả hơn và xây lại cho bố mẹ được một căn nhà mới. Tháng 6 vừa qua, Xuân Mạnh hé lộ về việc chuẩn bị xây một ngôi nhà khác. Theo chia sẻ của nam cầu thủ, đây là nhà riêng của vợ chồng anh. Căn nhà phố với thiết kế hiện đại gồm 3 tầng, có không gian ban công thoáng mát. "Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Tháng mới mục tiêu mới", anh chàng viết trên trang cá nhân. Trên Facebook, Phạm Xuân Mạnh mới đây gây chú ý khi sẻ hình ảnh trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái đầu lòng. Đăng ảnh bên vợ con trong không gian được trang hoàng lộng lẫy,Xuân Mạnh viết: "Vậy là con gái của bố đã bước sang 1 tuổi. Bố chúc con gái luôn mạnh khỏe, ăn ngon, ngủ tốt nhé con gái yêu. Cả nhà yêu con". Về phần bà xã Xuân Mạnh là Trần Dung (cử nhân ngành luật) chia sẻ: "Con gái của bố mẹ đã tròn 1 tuổi rồi. Tầm này năm ngoái là mẹ đang chuẩn bị vào phòng đẻ. Cũng ngày mưa và se se như thế này. Chúc gái của bố mẹ một đời luôn an yên, mạnh khoẻ, hạnh phúc, may mắn nhé con gái". Xuân Mạnh và bà xã tổ chức đám cưới hồi tháng 1/2021 sau hơn 1 năm hẹn hò. Đến 24/9 cùng năm, gia đình nhỏ của Xuân Mạnh hạnh phúc đón con gái đầu lòng tại một bệnh viện ở thành phố Vinh, Nghệ An. Ngay từ lúc hẹn hò, Xuân Mạnh và Trần Dung đã được nhiều người khen ngợi vì "xứng đôi vừa lứa".