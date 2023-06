Làm vợ Phan Văn Đức, cô giáo mầm non có vóc dáng ao ước

Không chỉ nổi tiếng là một trong những cầu thủ có tiếng trong làng bóng đá Việt, Phan Văn Đức còn được nhiều người ngưỡng mộ khi có cô vợ xinh như hoa. Được biết, vợ Phan Văn Đức là Võ Nhật Linh (sinh năm 1997, Nghệ An) từng nổi tiếng với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp. Hình ảnh cô giáo trẻ xứ Nghệ xinh xắn trong bộ áo dài ngọt ngào từng khiến nhiều người mê mẩn. Thời điểm đó, Võ Nhật Linh được nhiều người yêu mến bởi nhan sắc ngọt ngào với đôi mắt to tròn cùng gương mặt xinh xắn. Hiện tại, Nhật Linh đã là mẹ hai con nhưng sắc vóc của cô khiến hội chị em ao ước bởi không khác gì thuở còn son. Những hình ảnh của bà xã Phan Văn Đức trên mạng xã hội luôn nhận về nhiều sự quan tâm của các fan. Ngắm nhìn những hình ảnh trên trang cá nhân của bà mẹ 2 con, cô làm ai nấy xuýt xoa khi vẫn giữ được gương mặt "baby" xinh xắn hệt như một nữ sinh. Trong những khoảng khắc thường nhật, bà xã Phan Văn Đức cũng thường trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét xinh xắn trên gương mặt thanh tú. Là mẹ hai con, bà xã Văn Đức vẫn được nhiều người khen trẻ xinh, như thời con gái. Nhật Linh được đánh giá là một trong những nàng WAGs có nhan sắc nổi bật nhất của SLNA. Cô tốt nghiệp sư phạm mầm non nhưng hiện ở nhà lo nội trợ và quản lý khách sạn của gia đình. Người đẹp xứ Nghệ có nước da trắng hồng cùng gương mặt ưa nhìn. Ảnh: FBNV

