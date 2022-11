Vợ Phan Văn Đức lộ ảnh chưa chỉnh sửa, body phát tướng bất ngờ

Mới đây trên trang cá nhân, Võ Nhật Linh - bà xã Phan Văn Đức gây chú ý khi cập nhật dòng trạng thái mới. "Sắp đẹp rồi, cố lên", Võ Nhật Linh đăng ảnh check-in trong phòng tập gym. Cũng chính từ việc chọn set đồ bó sát sáng màu, nàng hot girl xứ Nghệ để lộ nhược điểm vòng 2 kém săn chắc cùng phần đùi to Nhưng điều này cũng dễ hiểu bởi Nhật Linh vừa sinh quý tử thứ 2 được một thời gian. Cô vẫn đang trong thời kỳ chăm con mọn nên vóc dáng không thể nuột nà như thời son rỗi. Trong một chia sẻ trước đó, bà mẹ trẻ cho hay do ăn uống thả phanh nên body mất kiểm soát. Mức cân nặng hiện tại của 9X là 57kg. Hot mom đang nỗ lực giảm cân để có vóc dáng thon thả như thời son rỗi. Nhật Linh (SN 1998, đến từ Nghệ An) từng nổi tiếng là "cô giáo hot girl" nhờ bức ảnh trong đợt thực tập tại trường mầm non huyện Diễn Châu. Tên tuổi Nhật Linh được chú ý hơn khi công khai hẹn hò và lấy Phan Văn Đức. Cặp đôi tổ chức đám cưới hồi đầu tháng 1/2020. Hiện Văn Đức và Nhật Linh đã có hai bé. Con đầu chào đời hồi tháng 8/2020. Tháng 4/2022, cô nàng hạ sinh thêm con thứ hai cho nam cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Nhật Linh từng nhiều lần bị săm soi nhan sắc tự đăng - được "tag'' khác một trời một vực. Trong ngày làm cô dâu, với hình ảnh có sự hỗ trợ của phần mềm chụp ảnh, gương mặt hot girl xứ Nghệ trông thon gọn hơn nhiều. Khi bị săm soi nhan sắc, Nhật Linh thẳng thắn: "Thời nay, con trai còn dùng app huống chi là con gái mọi người nhỉ? Chụp thẳng thì mặt đỡ vuông chứ mặt mình 2 bên có vuông thật mà".

