Làm dâu hào môn, Xoài Non tiết lộ cơ duyên yêu đương giản dị

Xoài Non tên thật là Phạm Trang (sinh năm 2002) được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Vào năm 2020, hot girl Xoài Non lên xe hoa, tổ chức đám cưới với Xemesis được biết đến với biệt danh "streamer giàu nhất Việt Nam" và là một trong "Tứ hoàng streamer" có sức ảnh hưởng lớn làng game Việt. Mới đây, hot girl Xoài Non hé lộ cơ duyên yêu đương cực giản dị, khiến ai nấy cũng bất ngờ: "Tình iu của chúng tôi xuất phát từ những mẹt bún đậu mắm tôm". Ít ai biết rằng, chính món ăn bình dân này gắn với những kỷ niệm đầu tiên trong hành trình yêu của vợ chồng Xemesis - Xoài Non. Dù từ thời mới yêu hay khi đã cưới, chuyện tình của cặp đôi này không ít lần vướng vào thị phi. Đặc biệt, nàng dâu nhà giàu bị cho là yêu đương dựa vào gia thế nhà chồng. Sau ba năm kết hôn, Xoài Non ngày càng nhận được cái nhìn thiện cảm từ khán giả. Giờ đây, ở tuổi 21 tuổi nhưng cô nàng đã sở hữu cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Được biết, đôi trẻ hiện đang sở hữu loạt cơ ngơi khủng, nhà hàng nổi tiếng, sự nghiệp kinh doanh ngày càng đi lên. Làm dâu hào môn nên nhan sắc của Xoài Non cũng được đánh giá ngày càng lên hương. Gái xinh Sài thành luôn hấp dẫn và cuốn hút trong từng khung hình mà cô đăng tải. Xoài Non của hiện tại sang chảnh và thời thượng. Cô theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Xoài Non khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

