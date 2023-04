Làm bánh tết Hàn Thực, hội chị em khoe độ vụng về

Ngày 3/3 Âm lịch hàng năm còn được gọi là ngày Tết Hàn thực. Trong ngày này, các gia đình người Việt sẽ cùng nhau làm bánh trôi, bánh chay truyền thống để dâng cúng tổ tiên. Bánh trôi, bánh chay là một món ăn dễ thực hiện với các nguyên liệu đơn giản, vậy nên vào ngày Tết Hàn thực nhiều chị em muốn trổ tài làm bánh. Dù đơn giản là vậy nhưng không phải ai cũng thành công khi làm bánh trôi, bánh chay. Để hưởng ứng ngày lễ này, trên mạng xã hội xuất hiện vô số hình ảnh hội chị em vụng về khoe thành phẩm thảm họa. Nhiều thảm họa làm bánh trôi của các "gái đảm" khiến dân tình dở khóc dở cười, không thể hiểu nổi đây thực chất là món gì. Những chiếc bánh chay to như bánh bao, méo mó nằm trong bát là minh chứng rõ nét nhất cho việc không nên vào bếp thêm một lần nào nữa. Tết Hàn Thực năm nay "toang" vì bánh trái như thế này thì còn thắp hương dâng các cụ, ăn uống gì nữa? Không biết từ bao giờ, món bánh trôi lại biến luôn thành món bánh đúc. Dù kỹ năng luộc bánh cũng khá là ra gì nhưng do nặn bột không đều tay, cái to cái nhỏ khiến đĩa bánh trông kém bắt mắt, lởm chởm. Nhìn ngang, ngó dọc vẫn không hiểu đây là món bánh gì và được tạo ra như thế nào? Vì nặn bánh trôi tròn dễ quá nên có lẽ chị em sáng tạo thế này để tăng độ khó của game. Bên cạnh những đĩa bánh đẹp lung linh, đủ sắc màu được cư dân mạng hào hứng đem khoe thì vẫn còn có những chiếc bánh trôi, bánh chay với hình thù nát bét. Ảnh: Tổng hợp

