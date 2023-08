Từ sân bóng đến bãi biển, Đoàn Văn Hậu và bạn gái chăm diện đồ đôi

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bạn gái top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020 - Doãn Hải My nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. "Trai tài, gái sắc" thường là lời khen mà người hâm mộ dành cho cặp đôi này. Văn Hậu và Hải My có nhiều điểm tương đồng, thường xuyên đăng tải hình ảnh, xuất hiện cùng nhau trong những lần hẹn hò, đi du lịch, dự sự kiện,... Những lúc này, Đoàn Văn Hậu và bạn gái thường xuyên diện đồ đôi, trang phục đồng điệu màu sắc, phom dáng. Hiện tại, Văn Hậu cũng đang làm chủ của một thương hiệu thời trang riêng mang tên mình. Thế nên, cả hai rất quan tâm đến vấn đề thời trang mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Trước đó, tại thời điểm mới công khai mối yêu đương, cặp đôi Văn Hậu và Hải My lập một tài khoản Instagram riêng, đăng tải hình ảnh hẹn hò. Tại đây, cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh diện đồ đôi, có những cử chỉ, hành động thân mật bên nhau. Khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, cả hai chọn đồ phối đồ tone sur tone. Đoàn Văn Hậu sở hữu chiều cao lên đến 1m86, body 6 múi săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện bóng đá, gym, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học. Doãn Hải My từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Cô sở hữu chiều cao 1,67m cùng số đo 3 vòng chuẩn đẹp, đặc biệt là vòng eo siêu nhỏ và làn da đẹp. Thậm chí, khi đi biển, đi du lịch Văn Hậu và Hải My cũng chọn diện những trang phục có tông màu, kiểu dáng tương tự nhau. Thỉnh thoảng, Đoàn Văn Hậu trổ tài làm stylist. Những trang phục có phom dáng, màu sắc đơn giản, thoải mái được cặp đôi yêu thích hơn cả. Văn Hậu và Hải My công khai mối quan hệ hồi tháng 8/2022 sau hơn một năm hẹn hò. Họ cho biết hiện chưa có kế hoạch kết hôn, muốn ưu tiên cho công việc, sự nghiệp. Vào hồi tháng 4, Doãn Hải My tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô dự định sẽ học khóa luật sư hoặc học lên thạc sĩ.

