Không chỉ vợ Phan Văn Đức, bạn gái Quang Hải cũng lộ nhan sắc thật hết hồn

Ngày 30/1, Huyền My, bạn gái tin đồn của Quang Hải xuất hiện tại đám cưới của cầu thủ Phan Văn Đức và "hot girl mầm non" Võ Nhật Linh. Ngay lập tức, cô nàng trở thành tâm điểm chú ý bởi nhan sắc đời thường quá khác trên ảnh. Khi so sánh bức hình của Huyền My được phóng viên chụp lại với tấm ảnh cô nàng tự đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét rằng dù không phải quá khác biệt nhưng kém xinh hơn hẳn là điều ai cũng thấy. Có lẽ do góc chụp, kiểu tóc và phong cách trang điểm khiến cho bạn gái Quang Hải bị dìm hàng khá khá. Yếu tố ánh sáng cũng làm cho nước da cô nàng kém tươi tắn dù đã phủ một lớp phấn dày. Hơn thế nữa, hiện nay, ai cũng dùng các phần mềm chụp ảnh để có thể sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn trên mạng xã hội nên việc có đôi chút khác biệt giữa thật và ảo là điều không tránh khỏi. Trước đó, Huyền My cũng từng lộ nhan sắc kém xinh với khuôn mặt phúng phính, trang điểm quá đậm khi xuất hiện trên khán đài, cổ vũ U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2020 tại Thái Lan. Có lẽ chính điều này khiến hot girl sinh năm 1997 nhìn già hơn so với tuổi thật. Ở một số bức hình bạn gái tin đồn Quang Hải tự đăng tải cũng cho thấy rằng cô nàng chỉ sở hữu nhan sắc có tổng thể hài hoà chứ không phải nét nào cũng đẹp xuất sắc nên việc chụp ảnh bị dìm là điều bình thường. Trong đám cưới của Văn Đức - Nhật Linh, Huyền My chia sẻ cô đã thân với cô dâu 2 năm từ khi còn học nghề cùng với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên cô nàng gặp cầu thủ Văn Đức. Bên cạnh đó, hot girl Nghệ An cho biết hiện tại không thể trả lời về mối quan hệ giữa cô và Quang Hải. Chính câu trả lời úp mở của Huyền My khiến người hâm mộ càng có cơ sở tin rằng cặp đôi đang hẹn hò. Nguyễn Huyền My (SN 1997, quê Nghệ An) từng là sinh viên Đại học FPT. Hiện tại, cô nàng đang là chủ của một chuỗi cửa hàng làm móng tại Hà Nội và Vinh. Huyền My dính tin đồn hẹn hò với cầu thủ Quang Hải vào cuối năm 2019 thế nhưng cả hai chưa lên tiếng chính thức về thông tin này. Không giống như nam cầu thủ vẫn một mực giữ im lặng thì nàng hot girl thỉnh thoảng lại úp mở về mối quan hệ này. Xem thêm clip: Tình mới Huyền My đăng status 'đá xéo' tình cũ Nhật Lê, Quang Hải lên tiếng phân trần mọi chuyện - Nguồn: Youtube

Ngày 30/1, Huyền My, bạn gái tin đồn của Quang Hải xuất hiện tại đám cưới của cầu thủ Phan Văn Đức và "hot girl mầm non" Võ Nhật Linh. Ngay lập tức, cô nàng trở thành tâm điểm chú ý bởi nhan sắc đời thường quá khác trên ảnh. Khi so sánh bức hình của Huyền My được phóng viên chụp lại với tấm ảnh cô nàng tự đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét rằng dù không phải quá khác biệt nhưng kém xinh hơn hẳn là điều ai cũng thấy. Có lẽ do góc chụp, kiểu tóc và phong cách trang điểm khiến cho bạn gái Quang Hải bị dìm hàng khá khá. Yếu tố ánh sáng cũng làm cho nước da cô nàng kém tươi tắn dù đã phủ một lớp phấn dày. Hơn thế nữa, hiện nay, ai cũng dùng các phần mềm chụp ảnh để có thể sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn trên mạng xã hội nên việc có đôi chút khác biệt giữa thật và ảo là điều không tránh khỏi. Trước đó, Huyền My cũng từng lộ nhan sắc kém xinh với khuôn mặt phúng phính, trang điểm quá đậm khi xuất hiện trên khán đài, cổ vũ U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2020 tại Thái Lan. Có lẽ chính điều này khiến hot girl sinh năm 1997 nhìn già hơn so với tuổi thật. Ở một số bức hình bạn gái tin đồn Quang Hải tự đăng tải cũng cho thấy rằng cô nàng chỉ sở hữu nhan sắc có tổng thể hài hoà chứ không phải nét nào cũng đẹp xuất sắc nên việc chụp ảnh bị dìm là điều bình thường. Trong đám cưới của Văn Đức - Nhật Linh, Huyền My chia sẻ cô đã thân với cô dâu 2 năm từ khi còn học nghề cùng với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên cô nàng gặp cầu thủ Văn Đức. Bên cạnh đó, hot girl Nghệ An cho biết hiện tại không thể trả lời về mối quan hệ giữa cô và Quang Hải. Chính câu trả lời úp mở của Huyền My khiến người hâm mộ càng có cơ sở tin rằng cặp đôi đang hẹn hò. Nguyễn Huyền My (SN 1997, quê Nghệ An) từng là sinh viên Đại học FPT. Hiện tại, cô nàng đang là chủ của một chuỗi cửa hàng làm móng tại Hà Nội và Vinh. Huyền My dính tin đồn hẹn hò với cầu thủ Quang Hải vào cuối năm 2019 thế nhưng cả hai chưa lên tiếng chính thức về thông tin này. Không giống như nam cầu thủ vẫn một mực giữ im lặng thì nàng hot girl thỉnh thoảng lại úp mở về mối quan hệ này. Xem thêm clip: Tình mới Huyền My đăng status 'đá xéo' tình cũ Nhật Lê, Quang Hải lên tiếng phân trần mọi chuyện - Nguồn: Youtube