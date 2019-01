Khoe mâm cơm chồng nấu, hội chị em khen nức nở vì phát hiện thú vị

Với nhiều chị em, số lần chồng hay bạn trai vào bếp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi cánh mày râu thường quan niệm làm việc lớn nên không mấy khi vào bếp. Trong khi đó, việc bếp núc chị em quen tay hơn. Nhưng mỗi khi cánh mày râu vào bếp cũng có nhiều chuyện bi hài xảy ra.

Mới đây, một bà nội trợ chia sẻ mâm cơm do chồng làm. Mâm cơm này do chồng tự làm. Nhìn các hình thức của mỗi món đều khá tươm tất và đẹp mắt. "Mâm cơm không có gì đáng nói nếu nó không phải do đàn ông nấu. Nói thật với các chị được ngày "sếp tổng" nhà em ra tay, nhìn cái bãi chiến trường lão bày ra em muốn nhảy lầu luôn", người vợ chia sẻ.

Mâm cơm gồm có 5 món gồm trứng, đậu xào, giò và canh. Đặc biệt không chỉ có món ăn mà còn cả đĩa đu đủ tráng miệng. Dù than thở sua khi chồng hoàn thành mâm cơm, bãi chiến trường để lại cũng phải dọn dẹp đau đầu nhưng status cho thấy người vợ cũng muốn ghi nhận sự cố gắng của chồng khi đã tự làm mâm cơm tươm tất.