Khoe make up đậm, hot girl Xoài Non bị dìm không thương tiếc

Hot girl Xoài Non từ khi làm vợ streamer Xemesis càng gây chú ý bởi nhan sắc thăng hạng. Nàng hot girl 2K thường gây ấn tượng bởi những vẻ đẹp bất chấp camera thường, hay những lần chỉ trang điểm nhẹ nhàng Xoài Non vẫn gây mê với người đối diện. Trong một lần đăng tải ảnh trên trang cá nhân, cô nàng bị nhận xét "mất hết nét đẹp" bởi lối trang điểm đậm không phù hợp. Trước những bình luận chê bai của cư dân mạng, gái xinh Sài thành giải thích: "Thực ra cái này do đổi make up chứ hình photo gửi sao là Xoài lấy up luôn nè." Vốn trung thành với kiểu makeup trong veo Hàn Quốc, gương mặt của Xoài Non khi được dặm mạnh tay lại khiến cô mất điểm. Trước đó, khi livestream chung với Linh Ngọc Đàm, Xoài Non cũng khiến netizen "tròn xoe mắt" khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Do đeo lens xanh, kẻ eyeliner nhấn nhá mạnh tay, phần mắt của vợ Xemesis như bị kéo trì xuống khiến tổng thể trở nên kém tươi tắn. Trước những phản ứng mạnh mẽ của người xem, Xoài Non đã tẩy trang và quay trở lại với hình ảnh xinh xắn đúng lứa tuổi 20. Xuất hiện trong những chương trình truyền hình, Xoài Non cũng ghi điểm tuyệt đối bởi đường nét gương mặt hài hòa. Bên cạnh gương mặt xinh đẹp, Xoài Non cũng nhận nhiều lời khen "có cánh" cho gu thời trang biến hóa đa dạng. Vẻ gợi cảm của bà xã nam "streamer giàu nhất Việt Nam" khiến cư dân mạng xao xuyến. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

