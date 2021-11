Khoe ảnh sinh nhật, hot girl Xoài Non làm ai ngắm cũng khen

Xoài Non (Phạm Thùy Trang, SN 2k2) là một trong những hot girl Gen Z nổi bật trên mạng xã hội hiện nay. Không chỉ nổi tiếng với tư cách là vợ của "streamer giàu nhất Việt Nam" - Xemesis, cô còn "hút hồn" các fan bởi vẻ ngoài xinh xắn theo phong cách lai Tây Mới đây, dân mạng lại càng bất ngờ hơn nữa khi hot girl Xoài Non khoe loạt ảnh đánh dấu sinh nhật tuổi 19 của mình. Đây là năm sinh nhật đầu tiên của Xoài Non sau khi đã trở thành vợ của Xemesis. Trước đó khi vào dịp sinh nhật 18 tuổi, có lẽ đây là thời điểm đáng nhớ của vợ streamer Xemesis khi chàng streamer giàu nhất Việt Nam đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến vợ, khéo léo thông báo kết hôn với mọi người rằng "Xoài đã chín". Để đánh dấu tuổi mới thêm phần ý nghĩa, Xoài Non đã tung bộ ảnh không thể xinh đẹp, lộng lẫy hơn. Vợ Xemesis mặc chiếc váy 2 dây nóng bỏng, khoe khéo đôi vai trần gợi cảm, vóc dáng nuột nà cùng thần thái chỉ có thể dùng một từ "xuất sắc". Gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, làn da trắng sứ, đôi môi gợi cảm của Xoài Non khiến các fans nhìn vào "chết mê". Sau khi đăng tải bức ảnh khi vừa chuyển sang ngày mới, Xoài Non đã nhận về vô số lời chúc từ bạn bè, người thân. Thậm chí, khi có bạn bè vào nhận xét "Trang đẹp như gái 20", Xoài Non vẫn nhận rằng mình chỉ mới 16 tuổi. Cách đây chưa lâu, trên trang Facebook cá nhân hot girl Xoài Non đã chia sẻ những bức ảnh mới của mình trong một bộ váy cưới lộng lẫy. Chưa hết, vợ streamer Xemesis đăng kèm thêm dòng trạng thái hóm hỉnh "Sắp cưới lại rồi nha" khiến netizen phải đặt câu hỏi chuyện gì sắp xảy ra? Có thể thấy Xoài Non có vẻ háo hức với việc... lấy chồng nhưng cách đây gần một năm, hot girl sinh năm 2002 đã chính thức lên xe hoa, về chung một nhà cùng Xemesis. Đám cưới của Xoài Non và "ông chú" Xemesis diễn ra với sự chúc mừng của đông đảo anh em, bạn bè hai bên. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là "đám cưới cổ tích" bởi sự lộng lẫy và hoành tráng. Mời quý độc giả xem video: Xemesis ngủ ngáy cực to trên live stream của Xoài Non/Ng Van Yenz

