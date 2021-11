Giữa tin đồn Diệp Lâm Anh ly thân, vợ chồng Xemesis động thái gì?

Lùm xùm ly thân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia Đức Phạm đang là đề tài gây ồn ào nhất MXH thời gian qua. Mặc dù Diệp Lâm Anh và chồng quyết giữ im lặng nhưng netizen vẫn liên tục soi ra nhiều tình tiết, kể cả động thái của các nhân vật xung quanh. Cư dân mạng cũng dành sự tò mò với phản ứng của những người xung quanh Diệp Lâm Anh, cụ thể là vợ chồng Xemesis và Xoài Non. Trái lại với suy đoán của netizen, vợ chồng Xemesis không có bất cứ động thái nào liên quan đến ồn ào của nhà em họ. Thay vào đó, cặp đôi lại tranh thủ đi du lịch sau mùa dịch.Xoài Non cập nhật nhiều hình ảnh trên Instagram, ngoài 2 vợ chồng còn có bố mẹ và gia đình anh trai Xemesis. Như mọi khi, nhan sắc xinh đẹp và rạng rỡ của hot girl Xoài Non vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ. Xememis và Đức Phạm là anh em họ còn Diệp Lâm Anh và Xoài Non cũng có mối quan hệ khá thân thiết. Dù là chị em dâu họ và cách nhau đến 13 tuổi nhưng Diệp Lâm Anh và Xoài Non vẫn thân nhau. Xoài Non và Diệp Lâm Anh từng chụp ảnh thân thiết trong ngày cưới nàng hot girl 2K khiến nhiều người vô cùng thích thú. Hai chị em dâu không ngần ngại thể hiện sự quý mến nhau, họ từng chụp ảnh thân thiết trong dịp Tết khiến nhiều người vô cùng thân. Về phía Diệp Lâm Anh, sau lùm xùm người đẹp vẫn quyết giữ im lặng. Trong nửa năm qua, Diệp Lâm Anh rất hạn chế nhắc đến ông xã đại gia trên MXH Chuyện hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Xoài Non: Từ cô bé bán son trở thành vợ streamer giàu nhất Việt Nam, mặc váy cưới 28 tỷ đồng - Nguồn: Yan News

