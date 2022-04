Hot girl Xoài Non hé lộ tủ đồ “mùi tiền” ở biệt thự mới

Hot girl Xoài Non và Xemesis là cặp đôi nhận được nhiều sự mến mộ từ công chúng. Bên cạnh câu chuyện tình ngọt ngào, cả 2 còn khiến netizen ngưỡng mộ trước khối tài sản khủng. Mới đây, Xoài Non gây chú ý khi lần đầu khoe sương sương vài bức ảnh trong căn hộ sinh sống của hai vợ chồng ở biệt thự mới. Trong đoạn clip đăng tải, cư dân mạng vô cùng ngỡ ngàng với tủ quần áo toàn đồ hiệu của vợ chồng Xemesis. Trong loạt khoảnh khắc, công chúng liên tục phải trầm trồ trước những tủ đồ cao kịch trần để đầy hàng hiệu. Chỉ là clip quay ngắn căn phòng để đồ song bà xã thiếu gia "giàu nhất làng Youtuber" Xemesis khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Đáng chú ý, từ quần áo, giày dép đến phụ kiện kính mắt, đồng hồ, túi xách,... của gái xinh 2K đều thuộc những thương hiệu đắt đỏ. Xoài Non cho biết, đây là căn phòng cô yêu thích nhất trong biệt thự mới của hai vợ chồng. Trước đó, cặp đôi sống tại một căn hộ chung cư cao cấp tại trung tâm Sài Gòn. Tất cả đều được hot girl Xoài Non bày trí, xếp sắp ngăn nắp, rất bắt mắt, tiện lợi. Qua khung ảnh "đậm mùi tiền", cộng đồng mạng càng bày tỏ sự trầm trồ về độ chịu chi vào đồ hiệu của vợ chồng hot girl. Nói về chuyện mua hàng đắt tiền, Xoài Non từng cho biết cô có nguyên tắc riêng trong vấn đề này. Theo đó, mỹ nhân 2K luôn sử dụng các túi hiệu thật từ những nhãn hàng đắt đỏ nhất nhì thế giới. Ông xã Xemesis cũng trở thành "tư vấn viên" riêng khi cô muốn tậu đồ hiệu. Ngoài ra, những mặt hàng như ốp điện thoại, quần áo, người đẹp lại yêu thích dùng item có giá bình dân. Gần đây, số lượng đồ hiệu của người đẹp cùng dần tăng lên theo thời gian. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Hot girl Xoài Non và Xemesis là cặp đôi nhận được nhiều sự mến mộ từ công chúng. Bên cạnh câu chuyện tình ngọt ngào, cả 2 còn khiến netizen ngưỡng mộ trước khối tài sản khủng. Mới đây, Xoài Non gây chú ý khi lần đầu khoe sương sương vài bức ảnh trong căn hộ sinh sống của hai vợ chồng ở biệt thự mới. Trong đoạn clip đăng tải, cư dân mạng vô cùng ngỡ ngàng với tủ quần áo toàn đồ hiệu của vợ chồng Xemesis. Trong loạt khoảnh khắc, công chúng liên tục phải trầm trồ trước những tủ đồ cao kịch trần để đầy hàng hiệu. Chỉ là clip quay ngắn căn phòng để đồ song bà xã thiếu gia "giàu nhất làng Youtuber" Xemesis khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Đáng chú ý, từ quần áo, giày dép đến phụ kiện kính mắt, đồng hồ, túi xách,... của gái xinh 2K đều thuộc những thương hiệu đắt đỏ. Xoài Non cho biết, đây là căn phòng cô yêu thích nhất trong biệt thự mới của hai vợ chồng. Trước đó, cặp đôi sống tại một căn hộ chung cư cao cấp tại trung tâm Sài Gòn. Tất cả đều được hot girl Xoài Non bày trí, xếp sắp ngăn nắp, rất bắt mắt, tiện lợi. Qua khung ảnh "đậm mùi tiền", cộng đồng mạng càng bày tỏ sự trầm trồ về độ chịu chi vào đồ hiệu của vợ chồng hot girl. Nói về chuyện mua hàng đắt tiền, Xoài Non từng cho biết cô có nguyên tắc riêng trong vấn đề này. Theo đó, mỹ nhân 2K luôn sử dụng các túi hiệu thật từ những nhãn hàng đắt đỏ nhất nhì thế giới. Ông xã Xemesis cũng trở thành "tư vấn viên" riêng khi cô muốn tậu đồ hiệu. Ngoài ra, những mặt hàng như ốp điện thoại, quần áo, người đẹp lại yêu thích dùng item có giá bình dân. Gần đây, số lượng đồ hiệu của người đẹp cùng dần tăng lên theo thời gian. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar