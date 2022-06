Hot girl Xoài Non bị chê vòng 1, Xemesis lên tiếng cực gắt

Cuộc sống hôn nhân của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis và vợ hot girl Xoài Non luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Trong hình ảnh mới nhất của cặp đôi này, netizen bất ngờ chú ý quan tâm khi Xoài Non lại mặc váy khoe vòng một gợi cảm. Điều đáng chú ý nhất chính là hành động của Xemesis khi đặt "bàn tay hư" ngay bên dưới vòng một của vợ. Ngay sau khi hình ảnh đăng tải lên MXH, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chú ý đến cái tay đặt dưới vòng 1 của Xemesis. Dù bị cư dân mạng soi và nhắc khéo như: "Cái tay hơi ẩu nha", "Tay kia là không được rồi",...nhưng chính chủ bức hình vẫn rất thản nhiên, giữ nguyên hình ảnh này trên trang cá nhân. Tuy nhiên trong số những bình luận lại xuất hiện ý kiến với lời lẽ thô tục về vòng 1 của Xoài Non khiến ai cũng ngán ngẩm. Trước ý kiến vô duyên này, "streamer giàu nhất Việt Nam" vào đáp trả cực sốc và nhận về nhiều sự ủng hộ. Màn đốp chát qua lại giữa đôi bên lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi một số đồng tình việc đứng ra bênh vợ của Xemesis, số khác cho rằng chấn chỉnh antifan vô duyên như vậy là đúng nhưng anh cũng không nên lôi mẹ người khác ra nói như vậy. Hiện tại sự việc này vẫn đang là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Trước khi cưới, Xoài Non từng là một hot girl, mẫu ảnh khá nổi. Cô nàng được yêu mến nhờ xinh xắn như búp bê và vẻ ngoài lai Tây dù bố mẹ đều là người Việt. Sau khi về nhà chồng, cô nàng cũng được bố mẹ Xemesis yêu quý. Trên trang cá nhân, Xemesis và Xoài Non thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình bể bình bên nửa kia. Chứng kiến tình cảm mặn nồng của cặp đôi này, nhiều người bày tỏ vô cùng ngưỡng mộ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

