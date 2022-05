Nhan sắc quay lén bất bại của hot girl Xoài Non ai cũng mê

Kết hôn cùng nam streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis, Xoài Non càng nhận được nhiều sự chú ý hơn từ khán giả. Được mệnh danh là hot girl xinh nhất Instagram, Xoài Non luôn là tâm điểm chú ý, khen ngợi của cư dân mạng mỗi lần đăng tải hình ảnh. Mới đây khi xuất hiện trong một sự kiện, hot girl Xoài Non lại một lần nữa khẳng định nhan sắc quay lén từ "team qua đường" xinh đẹp bất bại. Gái xinh 2K2 thay 3 bộ váy khác nhau, thể hiện phong cách đa dạng. Chiếc váy tím cổ yếm, lớp vải voan xếp tầng mang đến cảm giác quyến rũ, bay bổng. Trong khi đó, chiếc váy hoa hồng kín đáo hơn lại tạo nên nét ngọt ngào. Khi xuất hiện hình ảnh quay lén, nhan sắc của Xoài Non cũng không hề chênh lệch nhiều. So sánh với ảnh tự đăng, cư dân mạng đồng tình rằng không có sự khác biệt về thần thái, vóc dáng. Ngay cả khi chụp lén bằng camera thường, Xoài Non không hề bị dìm. Điều này chứng tỏ mỹ nhân 10x không lạm dụng photoshop để mặt thon, eo nhỏ. Khi lên sóng truyền hình, bà xã Xemesis thậm chí cũng không gặp phải trường hợp gương mặt bị to hơn so với thường ngày. Hay khi hết mình trong cuộc chơi, bị chụp lại giây phút "lầy lội", Xoài Non vẫn toát lên sức hút riêng. Xoài Non diện áo bà ba đơn giản nhìn vẫn sang. Hot girl 2k2 chứng minh đã đẹp thì chụp góc nào cũng đẹp. Làn da trắng và nụ cười tươi giúp Xoài Non tỏa sáng dù mái tóc đang rối bời. Xoài Non chưa từng làm người hâm mộ thất vọng về nhan sắc. Cô nàng luôn chỉn chu khi xuất hiện ở mỗi sự kiện. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

