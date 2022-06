Hot girl TikTok dự sự kiện: Kẻ khác lạ, người mất điểm thanh lịch

Mới đây, trong một sự kiện ra mắt phim có sự tham gia của nhiều gương mặt nghệ sĩ và các hot TikToker nổi tiếng. Trong đó, hình ảnh của hot girl TikTok Trần Thanh Tâm "va" vào sự chú ý của khán giả với diện mạo thay đổi khác lạ. Qua đoạn clip có thể thấy, Trần Thanh Tâm xuất hiện khá lộng lẫy trong trang phục màu đen huyền bí, chỉn chu và trưởng thành. Nhưng gây chú ý với khán giả là khuôn mặt "đơ cứng" của hot TikToker, với chiếc cằm nhọn bất thường và đôi môi tều "lạ lùng". Dưới phần bình luận nhiều netizen đã cho rằng Trần Thanh Tâm can thiệp thẩm mỹ, đa phần khán giả đều bất ngờ với "gương mặt lạ lẫm" này. Không biết vì lý do gì, nàng hot girl lại đưa ra quyết định như vậy, phải chăng vì những lần "dìm hàng" trước đó? Nổi lên từ trào lưu "thả thính" với câu nói "trứng rán cẫn mỡ, bắp cần bơ". Trần Thanh Tâm nhanh chóng thu hút và được nhiều khán giả yêu mến. Gần đây, cô nàng có tham gia nhiều chương trình cuộc thi nổi tiếng. Sau khi lấn sân vào con đường thi Hoa hậu, nhan sắc của Thanh Tâm lại trở thành chủ đề khiến dư luận quan tâm. Dù sở hữu chiều cao 1m7 cùng với vóc dáng khá chuẩn nhưng Thanh Tâm vẫn bị nhận xét là không phù hợp làm "nữ hoàng nhan sắc". Phải chăng, đây là lý do khiến cô nàng muốn thay đổi bản thân? Cũng trong sự kiện này, sự xuất hiện của Lê Thụy đã nhận được về sự quan tâm không kém. Khác lạ so với hình ảnh quần đùi áo phông hằng ngày, TikToker bán nội y điệu đà trong chiếc đầm xẻ đùi nữ tính. Trong khi dàn khách mời ai cũng chỉn chu thì Lê Thụy lại bị đánh giá là khá xuề xòa, mái tóc khá "bết". Sau đó, Lê Thuỵ cũng đã lên tiếng giải thích vì hôm đó lượng khách đông, máy lạnh không đáp ứng đủ nhu cầu nên ai nấy đều toát mồ hôi. Cùng với đó là biểu cảm và tạo hình hài hước trên thảm đỏ. Dù diện chiếc váy hai dây không mấy nổi bật nhưng Lê Thuỵ đã "va" vào ánh mắt của khán giả chính là một chi tiết khá quan trọng khác không kém. Không biết là "cố tình" hay vô ý mà cô bạn 10x đã "quên" làm sạch vùng dưới cánh tay. Nhiều ý kiến cho rằng, khi tham dự một sự kiện với vai trò là gương mặt đại diện thì Lê Thuỵ nên tinh tế và chỉnh chu hơn. Một số khác lại đồng tình với sự thoải mái và sống thật với bản thân của cô nàng.

