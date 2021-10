Hot girl Thiên An chuẩn minh chứng "gái một con trông mòn con mắt"

Thiên An được cư dân mạng quan tâm ngày càng nhiều hơn sau ồn ào tình ái với Jack. Mặc dù drama đã trôi qua khá lâu, nhưng cuộc sống của hot girl này vẫn gặp không ít xáo trộn. Thời gian gần đây, cô nàng đã trở lại với cuộc sống thường ngày, vui vẻ tương tác cùng fan trên mạng xã hội. Bộ ảnh chụp tại nhà khoe nhan sắc cực xinh đẹp của hot girl Thiên An vừa được đăng tải khiến netizen không khỏi xuýt xoa. Trong ảnh, hot girl Thiên An khiến cư dân mạng bất ngờ với nhan sắc sau sinh con gái đầu lòng, đặc biệt vòng eo thon gọn của cô làm không ít cô gái trẻ ghen tị. Thiên An vốn sở hữu gương mặt xinh xắn, được nhân xét trông như lai Tây. Sống mũi cao, khuôn cằm thon gọn, từng đường nét đều hài hòa nên mỗi bức ảnh của cô càng làm toát lên những đường nét đó. Hot girl sinh năm 1998 khéo léo chọn trang phục là chiếc áo croptop khoe bờ vai gợi cảm. Làn da trắng không tì vết của Thiên An cũng được phô diễn trước ống kính. Sau khi bé Sol chào đời, Thiên An dường như ngày càng trở nên mặn mà hơn. Trở lại với mạng xã hội, cô nàng khoe phong cách ăn mặc ngày càng hợp xu hướng và quyến rũ hơn hẳn. Thời gian qua Thiên An chăm chỉ đăng tải hình ảnh con gái đầu lòng. Không còn e dè, giấu hình ảnh con, giờ đây Thiên An rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc về bé Sol. Hot girl Gen Z này dường như đã lấy lại tinh thần lạc quan, vui vẻ sau thời gian trở thành tâm điểm bàn tán. Ngoài những bình luận khen ngợi nhan sắc, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận chúc phúc cho Thiên An. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Sự nghiệp rực rỡ nhưng cũng không ít “sóng gió” của Jack: Từ một hiện tượng vụt sáng thành sao - Nguồn: YAN News

