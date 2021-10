Mừng bé Sol 6 tháng, "gái 1 con" Thiên Anh khoe clip cực yêu

Trưa ngày 1/10, Thiên An đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân đoạn clip cực kỳ đáng yêu giữa cô và con gái cưng là bé Sol. Nữ diễn viên hết sức tình cảm khi kèm theo video, cô viết dòng trạng thái gọi con của Jack là “thiên thần của mẹ” và cho biết hiện bé đã được tròn 6 tháng tuổi. Xuất hiện trong clip, Thiên An có màn bắt trend “biến hình” vô cùng thú vị. Ở những giây đầu tiên, hot girl Thiên An xuất hiện xinh xắn, tay ôm gấu bông đáng yêu. Đến cuối clip, cô lại trong hình ảnh bồng Sol nở nụ cười rạng rỡ. Trong khi mẹ rất nhập tâm vào việc quay clip thì Sol không có quá nhiều sắc thái biểu cảm. Cô bé chỉ chú tâm nhìn vào màn hình điện thoại phía trước. Khi cư dân mạng thắc mắc về biểu cảm con gái, Thiên An có lời giải thích vô cùng hóm hỉnh. Cô cho biết từ lúc con mới sinh đã có thái độ ấy chứ không chỉ riêng trong video này. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video của Thiên An đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hàng trăm nghìn lượt thả tim, bình luận đã xuất hiện để khen ngợi sự đáng yêu của hai mẹ con Thiên An. Nhiều bình luận cho rằng Sol ngày càng xinh đẹp hơn và có nhiều nét giống ba mẹ. Lần đầu Thiên An công khai hình ảnh bên con gái là vào cuối tháng 9/2021. Thời điểm đó vụ ồn ào tình cảm giữa Thiên An và Jack chỉ vừa mới nổ ra và cả hai đều là những nhân vật được cư dân mạng theo dõi từng li từng tí những động thái trên mạng xã hội. Không còn e dè, giấu hình ảnh con, giờ đây Thiên An rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc về con gái. Hot girl Gen Z này dường như đã lấy lại tinh thần lạc quan, vui vẻ sau thời gian trở thành tâm điểm bàn tán. Dù mới sinh con chưa bao lâu, song "gái 1 con" Thiên An chẳng hề xuống sắc ngược lại còn mặn mà, xinh đẹp đến mức khó tin. Mời độc giả xem video: Sự nghiệp rực rỡ nhưng cũng không ít “sóng gió” của Jack: Từ một hiện tượng vụt sáng thành sao - Nguồn: YAN News

