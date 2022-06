Hot girl "Người ấy là ai" vỡ òa hạnh phúc khi được cầu hôn

Kiều Ly Phạm là hot girl Người ấy là ai từng nổi tiếng trên MXH, tuy nhiên trước chương trình này cô nàng đã được biết đến nhờ nhan sắc xinh đẹp, phong cách thời trang cá tính. Mới đây trên trang cá nhân, Kiều Ly Phạm gây chú ý khi tiết lộ đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai. Nàng hot girl Hà thành chia sẻ: "Me: Yes, i do". Một lễ cầu hôn bất ngờ rớt nước mắt vì hạnh phúc, khóc suốt 30 phút không dừng được. Để được cái gật đầu thì chú rể cũng đổ máu luôn. Thực sự bất ngờ & hạnh phúc vỡ oà. Chắc clip để dành up sau cho hồi hộp". Kèm theo đó là loạt hình Kiều Ly Phạm trên đầu đội khăn voan, trao nụ hôn ngọt ngào cho bạn trai của cô. Ở một vài khoảnh khắc khác, còn có bạn bè đôi trẻ có mặt chúc phúc. Ở phần bình luận rất nhiều người thân, người yêu mến chúc mừng khi bà chủ xinh đẹp tìm được hạnh phúc cuộc đời mình. Theo tìm hiểu, chồng sắp cưới Kiều Ly tên Anh Đức - một gương mặt khá quen thuộc với các nghệ sĩ Việt. Anh từng là người đứng sau, sản xuất ra các MV của không ít ca sĩ đình đám. Cô gái sinh năm 1992 được nhiều người ngưỡng mộ khi thành công trong sự nghiệp. Bắt tay kinh doanh khá sớm, 9X là gương mặt nổi bật của giới hot girl Hà thành khi sở hữu nhà riêng, mua ôtô khi còn khá trẻ. Ngoài công việc kinh doanh Kiều Ly là người mẫu ảnh quen mặt của nhiều thương hiệu thời trang ở Hà Nội. Trang cá nhân của 9X cũng có tới hơn 241.000 người theo dõi. Ảnh: FBNV

