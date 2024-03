Hot girl bóng chuyền Long An xinh tựa thiên thần, vóc dáng nuột nà

Mới đây, loạt ảnh Nguyễn Lan Vy - tay đập thuộc Câu lạc bộ bóng chuyền VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2024 nhận được nhiều lượt tương tác của cư dân mạng. Nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc lẫn vóc dáng của nữ vận động viên trẻ này, đồng thời dự đoán cô là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa ngôi bóng chuyền năm nay. "Bạn này xinh quá, vẻ đẹp trong trẻo lai chút phương Tây", "Nhìn cứ như búp bê, da trắng quá", "Xinh quá, hoa khôi bóng chuyền tương lai đây rồi", "Bình Điền Long An có nhiều hoa khôi mà",... là những bình luận của cư dân mạng. Được biết, Nguyễn Lan Vy sinh năm 2006, hiện đang chơi ở vị trí chủ công cho VTV Bình Điền Long An. Hot girl bóng chuyền này cao 1m73, gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào cùng làn da trắng mịn giúp cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên sân thi đấu. Nguyễn Lan Vy còn được đánh giá cao bởi khả năng công thủ toàn diện, kỹ năng bật nhảy, đập bóng tốt và lối đánh thông minh. Hot girl bóng chuyền Lan Vy được người hâm mộ nhận định là một trong những nhân tố nổi bật, quan trọng của Long An tại giải đấu năm nay. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Lan Vy được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình U20 quốc gia tham dự giải U20 châu Á tại Trung Quốc vào tháng 7 năm nay. Là một vận động viên chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia các giải đấu, Lan Vy phần lớn thời gian để tập luyện mỗi ngày. Ở độ tuổi dậy thì, rèn luyện thể thao giúp Lan Vy có vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng chiều cao lý tưởng.

Mới đây, loạt ảnh Nguyễn Lan Vy - tay đập thuộc Câu lạc bộ bóng chuyền VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2024 nhận được nhiều lượt tương tác của cư dân mạng. Nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc lẫn vóc dáng của nữ vận động viên trẻ này, đồng thời dự đoán cô là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa ngôi bóng chuyền năm nay. "Bạn này xinh quá, vẻ đẹp trong trẻo lai chút phương Tây", "Nhìn cứ như búp bê, da trắng quá", "Xinh quá, hoa khôi bóng chuyền tương lai đây rồi", "Bình Điền Long An có nhiều hoa khôi mà",... là những bình luận của cư dân mạng. Được biết, Nguyễn Lan Vy sinh năm 2006, hiện đang chơi ở vị trí chủ công cho VTV Bình Điền Long An. Hot girl bóng chuyền này cao 1m73, gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào cùng làn da trắng mịn giúp cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên sân thi đấu. Nguyễn Lan Vy còn được đánh giá cao bởi khả năng công thủ toàn diện, kỹ năng bật nhảy, đập bóng tốt và lối đánh thông minh. Hot girl bóng chuyền Lan Vy được người hâm mộ nhận định là một trong những nhân tố nổi bật, quan trọng của Long An tại giải đấu năm nay. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Lan Vy được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình U20 quốc gia tham dự giải U20 châu Á tại Trung Quốc vào tháng 7 năm nay. Là một vận động viên chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia các giải đấu, Lan Vy phần lớn thời gian để tập luyện mỗi ngày. Ở độ tuổi dậy thì, rèn luyện thể thao giúp Lan Vy có vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng chiều cao lý tưởng.