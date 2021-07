Hot girl bị đồn thẩm mỹ bất ngờ lộ nhan sắc ngoài đời

Trong năm 2018, hot girl Phan Nguyễn Trúc Phương sinh năm 2000 từng bị cư dân mạng đồn thổi đã can thiệp "dao kéo". Môi đẹp thế này chắc là phẫu thuật thẩm mỹ, đẹp nhưng không tự nhiên, nhìn giống ca sĩ IU,... đó là những bình luận thường thấy dưới mỗi tấm ảnh của Trúc Phương. Đứng trước những lời dèm pha đó, gái xinh 2K đã có đáp trả, cô cho biết mình không can thiệp thẩm mỹ, thậm chí cô nàng còn thấy vui vì nét đẹp tự nhiên của mình được nhiều người khen đẹp. Được biết, Trúc Phương đến từ Long An, cô lòa sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh, trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM. Những hình ảnh ngoài đời của nàng hot girl 2K này thực sự khiến người đối diện phải đổ gục vì quá khả ái, cuốn hút. Trúc Phương sở hữu nhan sắc xinh đẹp với gương mặt thanh tú, đôi môi trái tim khiến bao người ao ước. Trên mạng xã hội, nữ sinh này thu hút gần 20.000 lượt theo dõi, mỗi bài đăng đều có lượt tương tác rất tốt. Hot girl Long An hiện đang là mẫu ảnh, KOL. Công việc này mang đến cho cô nhiều cơ hội để phát triển bản thân, mở rộng mối quan hệ và có nguồn thu nhập ổn định. Nét nổi bật trên gương mặt của cô là đôi môi trái tim xinh xắn. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp nên Trúc Phương sớm tham gia chụp ảnh, hiện tại cô bạn có thể kiếm được thu nhập không hề nhỏ trong một tháng nhờ việc làm người mẫu ảnh. Không chỉ xinh đẹp, Phương còn khiến bạn bè phải nể phục khi cô có thể tự lập từ rất sớm mà vẫn học giỏi và sống hòa nhã. Nhiều người cho rằng nữ sinh này giống với IU (nữ ca sĩ Hàn Quốc) đến mức kinh ngạc. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News

