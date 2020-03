Hot girl "bắp cần bơ" và Linh Ka: Hiện tượng mạng, xinh đẹp và ưa “tạo nét“

Với clip "thả thính" trên mạng xã hội Tik Tok "Trứng rán cần mỡ/ Bắp cần bơ/ Yêu không cần cớ/ Cần cậu cơ", hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm trở thành một hiện tượng mạng được nhiều bạn trẻ yêu thích nhưng cũng gây ra không ít tranh cãi về việc nội dung nhàm chán, biểu cảm kỳ cục và đặc biệt là giọng nói điệu đà quá lố. Thời gian gần đây, bức ảnh hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm trông kém xinh với khuôn mặt to, nước da sạm được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Giải thích về điều này, cô nàng lúc thì cho biết xấu xí là do bị ốm, khi thì cho hay có người ghét nên hãm hại. Cùng với đó, cô cũng phát ngôn cực sốc về việc học kém kiếm được nhiều tiền còn hơn 25, 30 điểm đại học mà không kiếm được đồng nào. Vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ phía cộng đồng mạng, hot girl Trần Thanh Tâm đã lên tiếng xin lỗi vì những hành động, lời nói không đúng mực của bản thân trong thời gian qua. Lần này, cô nàng lại tiếp tục nêu lý do vì mới 20 tuổi nên còn non kém, mong mọi người tha thứ. Mặc lời xin lỗi chân thành từ phía khổ chủ, dân mạng vẫn tiếp tục tìm ra những bức hình kém xinh của Thanh Tâm đồng thời cho biết không bao giờ tha thứ cho những phát ngôn xấu xí, coi thường việc học trên. "20 tuổi chứ có phải 5 tuổi đâu mà nói cho sướng mồm rồi xin lỗi là xong?", "Xin lỗi ai nghe? Tốt nhất là nên dẹp đi, đừng quay clip nữa cho mạng xã hội trong sạch" - Dân mạng gay gắt bình luận. Trường hợp của Trần Thanh Tâm khiến nhiều người nhớ đến hot girl Hà Thành Linh Ka 3 năm về trước. Cô nàng sinh năm 2002 nổi lên nhờ clip cover Em gái mưa của ca sĩ Hương Tràm năm 2017 và cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Năm 2017, Linh Ka trở thành tâm điểm chỉ trích bởi phát ngôn sốc về chuyện thi cử: "Điểm đâu quan trọng, bây giờ có thể mua được điểm cấp ba và điểm đại học mà". Không lâu sau, hot girl đã phải lên tiếng xin lỗi vì những suy nghĩ thiển cận của bản thân. Từng khoe thành tích 9 năm học sinh giỏi thế nhưng điểm thi vào cấp 3 của Linh Ka lại cực kỳ khiêm tốn với 4 điểm Toán và 6,75 điểm Văn. Theo đuổi phong cách sexy với những trang phục bó sát, Linh Ka từng bị nhận xét là "chín ép", cô tình chơi trội để nổi tiếng. Xem thêm clip: Trần Thanh Tâm | Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ - Nguồn: Youtube

