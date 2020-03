Hot girl “bắp cần bơ” Trần Thanh Tâm lên tiếng xin lỗi, CĐM phản ứng bất ngờ

Mới đây, trên trang cá nhân, hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm bất ngờ đăng tải một tâm thư rất dài để xin lỗi cộng đồng mạng sau những phát ngôn gây sốc và hành động cố tình bao biện cho những hình ảnh kém xinh của bản thân. Cô nàng chia sẻ do bất ngờ nổi tiếng, và mới chỉ 20 tuổi nên không có cách xử lý chính xác dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hot girl Trần Thanh Tâm cũng cho hay những ngày vừa qua cô cảm thấy thật sự mệt mỏi khi mỗi ngày thức dậy lại phải nhận rất nhiều "gạch đá" dư luận. Điều này gây ảnh hưởng tới cả gia đình và những người xung quanh cô nàng. "Bây giờ đây em không biết làm gì hơn, em chỉ muốn gửi một lời xin lỗi chân thành nhất từ đáy lòng đến tất cả mọi người, những người thương em và kể cả những người ghét em. Em xin lỗi rất nhiều! Rất mong mọi người sẽ đón nhận em cũng như những sản phẩm sắp tới của em như những sản phẩm giải trí bình thường khác, em xin cảm ơn!" - Trần Thanh Tâm viết trên trang cá nhân. Mặc lời xin lỗi, dân mạng vẫn một mực "ném đá" vì thái độ không đúng mực của hot girl trước đó. "Không chấp nhận, đừng nói nữa. Nói cho sướng miệng xong đi xin lỗi là xong à?", "20 tuổi chứ bé bỏng gì nữa mà làm sai là được tha lỗi? Lộn cả ruột" - Dân mạng bức xúc bình luận . Trước đó, Thanh Tâm từng cố gắng giải thích cho việc ảnh chụp lén kém xinh hơn hẳn ảnh tự đăng với lý do "bị ốm", "có người ghét nên cố tình kéo mặt cho to ra". Càng giải thích, hot girl càng phải hứng chịu "gạch đá" dư luận. Thời gian gần đây, một số fanpage lớn trên mạng xã hội cũng đồng loạt đăng tải quan điểm có phần tiêu cực của cô nàng về việc học dốt mà kiếm được nhiều tiền còn hơn thi được 25, 30 điểm mà không kiếm được đồng nào khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Từ khi nổi tiếng bằng clip Tik Tok thả thính "Trứng rán cần mỡ/ Bắp cần bơ/ Yêu không cần cớ/ Cần cậu cơ", Thanh Tâm luôn bị dân mạng quay lưng, cho rằng những sản phẩm của cô có nội dung nhạt nhẽo, nói bằng giọng "điệu chảy nước" và diễn lố. Khi được góp ý thay đổi phong cách, nàng hot girl cũng có câu trả lời cực khiếm nhã, khó chấp nhận. Xem thêm clip: Trần Thanh Tâm lên tiếng về Nhan Sắc Thật của mình bị lộ trên mạng - Nguồn: Youtube

