Lên tiếng thanh minh nhan sắc, hot girl “bắp cần bơ” lại bị bóc mẽ

Mới đây, những bức ảnh nhan sắc thật của hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm được giới trẻ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Có thể thấy, khuôn mặt vline, nước da trắng mướt như trên clip đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tròn, da xỉn màu trông cực kỳ kém xinh. Sau khi những bức ảnh không mấy bắt mắt bị lộ ra, hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm liên tục đưa ra những lời giải thích khác nhau. Hết bị ốm nên mặt sưng, cô nàng lại cho biết có người vì quá ghét nên đã dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để kéo to mặt cô ra. Trên trang cá nhân, Thanh Tâm cũng tự tin đăng tải một tấm hình mà cô cho là mặt mộc, không qua chỉnh sửa. "Cam thường em hơi xấu cả nhà thông cảm nha" - Hot girl thanh minh về việc có ngoại hình kém xinh. Ngay lập tức, bên dưới phần bình luận, hot girl Trần Thanh Tâm lại tiếp tục nhận loạt "gạch đá" của dân mạng. Thậm chí, có nhiều người còn tìm ra được những bức ảnh cực hết hồn của cô nàng để làm bằng chứng, cho rằng cô chỉ đang cố tình bao biện. Bức hình được Thanh Tâm đăng tải được dân mạng cho rằng ít nhiều cũng đã có sự can thiệp của các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Không thể có chuyện, phần cằm lúc ngắn, lúc dài khác nhau được. "Cam thường mà khác hẳn ảnh bị người khác chụp được luôn, càng thanh minh càng chối tai, tốt nhất nên im lặng đi", "Ai cũng biết bạn xinh xấu ra sao, bạn cứ phải lấy hết lý do này đến lý do khác để ngụy biện làm gì nhỉ?" - Dân mạng bình luận. Đây không phải lần đầu, Thanh Tâm lộ mặt thật kém xinh. Thế nhưng, khi không trang điểm cô nàng cũng không hề xấu, thậm chí rất có nét và nhìn dễ thương. Con gái ai chẳng muốn xinh đẹp hơn thế nên việc dùng app cho lên tầm nhan sắc chẳng có gì là sai cả. Giờ tìm đâu ra được một cô nàng chụp ảnh mà không có công nghệ chỉnh sửa ảnh can thiệp cơ chứ? Xem thêm clip: Hotgirl 'Trứng rán cần mỡ bắp cần bơ' lên tiếng về nhan sắc gây thất vọng - Nguồn: Youtube

Mới đây, những bức ảnh nhan sắc thật của hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm được giới trẻ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Có thể thấy, khuôn mặt vline, nước da trắng mướt như trên clip đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tròn, da xỉn màu trông cực kỳ kém xinh. Sau khi những bức ảnh không mấy bắt mắt bị lộ ra, hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm liên tục đưa ra những lời giải thích khác nhau. Hết bị ốm nên mặt sưng, cô nàng lại cho biết có người vì quá ghét nên đã dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để kéo to mặt cô ra. Trên trang cá nhân, Thanh Tâm cũng tự tin đăng tải một tấm hình mà cô cho là mặt mộc, không qua chỉnh sửa. "Cam thường em hơi xấu cả nhà thông cảm nha" - Hot girl thanh minh về việc có ngoại hình kém xinh. Ngay lập tức, bên dưới phần bình luận, hot girl Trần Thanh Tâm lại tiếp tục nhận loạt "gạch đá" của dân mạng. Thậm chí, có nhiều người còn tìm ra được những bức ảnh cực hết hồn của cô nàng để làm bằng chứng, cho rằng cô chỉ đang cố tình bao biện. Bức hình được Thanh Tâm đăng tải được dân mạng cho rằng ít nhiều cũng đã có sự can thiệp của các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Không thể có chuyện, phần cằm lúc ngắn, lúc dài khác nhau được. "Cam thường mà khác hẳn ảnh bị người khác chụp được luôn, càng thanh minh càng chối tai, tốt nhất nên im lặng đi", "Ai cũng biết bạn xinh xấu ra sao, bạn cứ phải lấy hết lý do này đến lý do khác để ngụy biện làm gì nhỉ?" - Dân mạng bình luận. Đây không phải lần đầu, Thanh Tâm lộ mặt thật kém xinh. Thế nhưng, khi không trang điểm cô nàng cũng không hề xấu, thậm chí rất có nét và nhìn dễ thương. Con gái ai chẳng muốn xinh đẹp hơn thế nên việc dùng app cho lên tầm nhan sắc chẳng có gì là sai cả. Giờ tìm đâu ra được một cô nàng chụp ảnh mà không có công nghệ chỉnh sửa ảnh can thiệp cơ chứ? Xem thêm clip: Hotgirl 'Trứng rán cần mỡ bắp cần bơ' lên tiếng về nhan sắc gây thất vọng - Nguồn: Youtube