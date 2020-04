Hot girl “bắp cần bơ” Trần Thanh Tâm tiếp tục bị “ném đá” vì lý do này

Mặc dù mới nổi tiếng chưa được bao lâu nhưng hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm liên tục trở thành nhân vật bị chỉ trích trên mạng xã hội. Dường như mọi phát ngôn, hành động của cô nàng đều khiến mọi người chướng mắt, ngứa tai. Mới đây, hot girl Trần Thanh Tâm lại tiếp tục bị công kích khi cho biết bản thân rất thần tượng và mong muốn trở thành một diễn viên tài năng như Ninh Dương Lan Ngọc. Nhiều người cho rằng cô nàng "không biết lượng sức" và "mơ tưởng hão huyền". "Thảm họa mạng xã hội mà mơ mình trở thành ngọc nữ như Lan Ngọc hả? Mong muốn thấp thấp thôi em, trèo cao ngã đau lắm", "Có biết Ninh Dương Lan Ngọc hiện là nữ diễn viên đắt show và được yêu mến nhất nhì showbiz Việt không? Người ta vừa đẹp, vừa giỏi còn bản thân mình thì sao?" - Dân mạng gay gắt chỉ trích hot girl "bắp cần bơ". Chuỗi scandal của Trần Thanh Tâm dài như "cô dâu 8 tuổi" khiến dân mạng ngao ngán. Những bức ảnh chụp lén mà nhìn hot girl cực kỳ kém xinh với khuôn mặt to, nước da đen gần đây được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Giải thích cho việc này, hot girl đưa ra đủ mọi lý do từ bị ốm nên mặt sưng tới có người ghét nên cố tình dùng app kéo mặt cô nàng cho to ra nhằm bêu xấu. Thanh Tâm cũng bị chỉ trích vì thái độ không đúng mực với người khác, không ngần ngại văng bậy trên mạng xã hội. Đặc biệt hơn nữa, hot girl từng bày tỏ quan điểm thà học dốt kiếm được nhiều tiền còn hơn 25, 30 điểm đại học mà không kiếm được đồng nào khiến ai nghe xong cũng phẫn nộ. Vấp phải sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng, Thanh Tâm đã phải viết tâm thư xin lỗi, mong mọi người bỏ qua vì mới chỉ có 20 tuổi nên suy nghĩ và hành động còn bồng bột. Trần Thanh Tâm (SN 2000, đang theo học Đại học Quốc tế Hồng Bàng) nổi tiếng nhờ những clip "thả thính" trên Tik Tok. Tên tuổi cô nàng gắn liền với câu nói ngọt lịm: "Trứng rán cần mỡ/ Bắp cần bơ/ Yêu không cần cớ/ Cần cậu cơ". Xem thêm clip: Trần Thanh Tâm lên tiếng về Nhan Sắc Thật của mình bị lộ trên mạng - Nguồn: Youtube

Mặc dù mới nổi tiếng chưa được bao lâu nhưng hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm liên tục trở thành nhân vật bị chỉ trích trên mạng xã hội. Dường như mọi phát ngôn, hành động của cô nàng đều khiến mọi người chướng mắt, ngứa tai. Mới đây, hot girl Trần Thanh Tâm lại tiếp tục bị công kích khi cho biết bản thân rất thần tượng và mong muốn trở thành một diễn viên tài năng như Ninh Dương Lan Ngọc. Nhiều người cho rằng cô nàng "không biết lượng sức" và "mơ tưởng hão huyền". "Thảm họa mạng xã hội mà mơ mình trở thành ngọc nữ như Lan Ngọc hả? Mong muốn thấp thấp thôi em, trèo cao ngã đau lắm", "Có biết Ninh Dương Lan Ngọc hiện là nữ diễn viên đắt show và được yêu mến nhất nhì showbiz Việt không? Người ta vừa đẹp, vừa giỏi còn bản thân mình thì sao?" - Dân mạng gay gắt chỉ trích hot girl "bắp cần bơ". Chuỗi scandal của Trần Thanh Tâm dài như "cô dâu 8 tuổi" khiến dân mạng ngao ngán. Những bức ảnh chụp lén mà nhìn hot girl cực kỳ kém xinh với khuôn mặt to, nước da đen gần đây được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Giải thích cho việc này, hot girl đưa ra đủ mọi lý do từ bị ốm nên mặt sưng tới có người ghét nên cố tình dùng app kéo mặt cô nàng cho to ra nhằm bêu xấu. Thanh Tâm cũng bị chỉ trích vì thái độ không đúng mực với người khác, không ngần ngại văng bậy trên mạng xã hội. Đặc biệt hơn nữa, hot girl từng bày tỏ quan điểm thà học dốt kiếm được nhiều tiền còn hơn 25, 30 điểm đại học mà không kiếm được đồng nào khiến ai nghe xong cũng phẫn nộ. Vấp phải sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng, Thanh Tâm đã phải viết tâm thư xin lỗi, mong mọi người bỏ qua vì mới chỉ có 20 tuổi nên suy nghĩ và hành động còn bồng bột. Trần Thanh Tâm (SN 2000, đang theo học Đại học Quốc tế Hồng Bàng) nổi tiếng nhờ những clip "thả thính" trên Tik Tok. Tên tuổi cô nàng gắn liền với câu nói ngọt lịm: "Trứng rán cần mỡ/ Bắp cần bơ/ Yêu không cần cớ/ Cần cậu cơ". Xem thêm clip: Trần Thanh Tâm lên tiếng về Nhan Sắc Thật của mình bị lộ trên mạng - Nguồn: Youtube