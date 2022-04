Hot girl Bà Tưng hở bạo khi thu hoạch gừng làm netizen xao xuyến

Sau một quãng thời gian mặc đồ "kín cổng cao tường", bà Tưng mới đây lại quay trở lại phong cách gợi cảm. Các clip gần đây của hot girl bà Tưng chủ yếu xoay quanh làm công việc hàng ngày nhưng lại hút lượt xem "khủng" nhờ vào các trang phục có phần hở hang, hớ hênh. Mới đây, bà Tưng đăng tải clip đi thu hoạch gừng và ngay lập tức gây chú ý bởi chiếc áo rộng cổ mà cô nàng diện. Trong clip hot girl Huyền Anh mặc áo cổ chữ V xẻ sâu, nên mỗi lần cô nàng cúi luôn làm cư dân mạng thót tim vì sợ lộ hàng. Người đẹp xứ Nghệ cho biết cô dành một khoảng đất trong sân nhà để trồng cây, sau 7 tháng đã có những củ gừng tròn to để ăn. Đáng chú ý, khi để lộ vết sẹo trên đầu trong lúc cúi người bẻ gừng, Huyền Anh lần đầu tiết lộ về quá khứ của nó, cô cho biết lúc đi tập nhi đồng và bị bạn ném đá chảy máu về khâu 3 mũi. Lời chia sẻ của Huyền Anh khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người bất ngờ khi biết về “tuổi thơ dữ dội” của hot girl 9X. Trước đó, bà Tưng từng nhiều lần làm netizen "nóng mắt" khi diện áo khoét cổ sâu để đi làm ruộng. Khi cúi xuống, phần cổ áo của bà Tưng trễ xuống khiến vòng 1 có phần hớ hênh. Đầu tháng 3 năm ngoái, hot girl xứ Nghệ mặc áo hở cổ, quần short trắng lội ruộng từng gây tranh cãi khi đi ra đồng dặm lúa. Ngoài ra phải kể đến là khoảnh khắc ghi lại cô nàng đang nhổ sắn hút hơn 11 nghìn lượt like, hơn 1 nghìn bình luận và 26 chia sẻ. Khi quay clip bà Tưng cố vén tóc, xoay người để khoe vòng 1 cũng từng trở thành tâm điểm bàn luận. Clip cắt chuối của Huyền Anh cũng hút hơn 26 nghìn lượt like nhờ vào chiếc áo rộng cổ để lộ vòng 1. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

