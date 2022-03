Hot girl Bà Tưng gây tranh cãi vì mặc hớ hênh khi làm ruộng

Sau quãng thời gian "ở ẩn", Bà Tưng (tên thật Lê Thị Huyền Anh) đã tái xuất trên mạng xã hội. Để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, cô liên tục diện những trang phục ngắn cũn, gợi cảm. Đặc biệt là trong dịp về quê vừa qua, hot girl Bà Tưng khiến cư dân mạng bàn tán với series clip cho gà, cho chó ăn hay thu hoạch hoa quả, làm ruộng nhưng ăn mặc có phần hớ hênh. Mới đây, hot girl xứ Nghệ gây chú ý khi đăng tải video mới. Trong đó, cô mặc quần short cùng áo cổ rộng đi dặm lúa. Điều đáng nói là khi cúi xuống, phần cổ áo trễ xuống khiến vòng 1 có phần hớ hênh. Bên dưới video, cô hào hứng chia sẻ thêm: "Huyền Anh sinh ra ở vùng nông thôn, giờ chuyển vào TP HCM rồi nhưng vẫn giữ quê Nghệ An vì lưu luyến quê hương. Phá phách ruộng vườn này có là gì đâu, khi đi học đánh lộn với con trai là chuyện bình thường". Video ngắn của hot girl quê Nghệ An nhận được sự chú ý của cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt netizen chỉ trích cách lựa chọn trang phục không phù hợp khi đi làm ruộng. Đây không phải lần đầu tiên Huyền Anh khoe clip đi ra đồng dặm lúa. Đầu tháng 3 năm ngoái, hot girl xứ Nghệ mặc áo hở cổ, quần short trắng lội ruộng từng gây tranh cãi. So với năm ngoái, clip đi làm ruộng lần này của Bà Tưng giờ còn mặc đồ xẻ sâu gợi cảm hơn nhiều. Khi đó, Bà Tưng cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều và phải lên tiếng giải thích: "Mong cả nhà mình bình luận thật lịch sự nha! Video mang tính chất giải trí thư giãn thôi nè! Mà clip này má Huyền Anh quay đó, đừng chê! Sau này hết làm con rể được đó nha". Nhiều đoạn clip khi về quê của Bà Tưng nhận về sự quan tâm lớn, phải kể đến là khoảnh khắc ghi lại cô nàng đang nhổ sắn hút hơn 11 nghìn lượt like, hơn 1 nghìn bình luận và 26 chia sẻ. Khi quay clip Bà Tưng cố vén tóc, xoay người để khoe vòng 1. Clip cắt chuối của Huyền Anh cũng hút hơn 26 nghìn lượt like. Huyền Anh liên tục gây chú ý với nhưng clip đời thường quay tại quê nhà. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

