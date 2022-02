Diện đồ "không thể ngắn hơn" khi về quê, bà Tưng lại gây sốt

Sau quãng thời gian "ở ẩn", bà Tưng (tên thật: Lê Thị Huyền Anh) tái xuất trên mạng xã hội. Để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, gái xinh liên tục diện những trang phục ngắn cũn, gợi cảm. Đặc biệt là trong dịp về quê đón Tết vừa qua, hot girl Bà Tưng khiến dân tình bàn tán với series clip cho gà, cho chó ăn hay thu hoạch hoa quả. Mới đây, bà Tưng lại chia sẻ thêm hai clip đi cắt chuối và nhổ sắn. "Mời cả nhà ăn sắn nhà em, quá xuất sắc, miền Trung quê em gọi là sắn. Mấy hôm nay trời mưa, đất mềm nên chỉ cần dùng sức xíu là sắn sẽ lên cả chùm vậy. Cả nhà thấy sắn có to không? Lúc nãy em nấu lên thơm ngon lắm! Em sống ảo mệt quá, thả tim em với nhé". Bà Tưng hút hơn 11 nghìn lượt like, hơn 1 nghìn bình luận và 26 chia sẻ với clip nhổ sắn. Đây là một con số người tương tác khá lớn với một clip thông thường. Kèm khoảnh khắc đời thường này, bà Tưng cho biết: "Không có việc gì khó, chỉ sợ sức không có mà thui! Anh em giúp em một tay với nhé". Chia sẻ về thân hình hiện tại của mình, gái xinh bà Tưng tự đánh giá: "Cái dáng của em bị làm sao ấy, có lúc nhìn rất ốm có lúc lên cân nhìn mũm mĩm. Dạo này em có ổn định phong độ hơn, lúc nào cũng để body nhìn mlem, tập luyện chăm chỉ để không bị lên cân... Mà mấy hôm nay về quê Tết em ăn nhiều bánh chưng quá không biết cuối tuần này đi biển Đà Nẵng chụp bikini có bị chê không, về quê toàn chụp với gà vịt, không có hình mới, up tạm tấm cũ này tuần sau em up hình mlem hơn tặng anh chị cộng đồng mạng nha". Bà Tưng chia sẻ thêm. Bà Tưng "nổi như cồn" cách đây nhiều năm với một clip nhảy gợi cảm. Sau đó, cô liên tục đăng ảnh hở bạo, phát ngôn gây sốc. Nhưng một thời gian sau, hiện tượng mạng này đã "ở ẩn", sống kín tiếng hơn trước. Bà Tưng chọn cho mình con đường kinh doanh. Bởi vậy dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz nữa nhưng cái tên bà Tưng vẫn có cuộc sống khiến nhiều người phải mơ ước và sở hữu tài sản giá trị khi tuổi còn khá trẻ. Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: Saostar

