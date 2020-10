Hot girl 10X Việt lên báo Trung toàn cực phẩm “10 phân vẹn 10”

Danh sách hot girl Việt lên trang tin của nước bạn mới đây đã “gọi tên” cô bạn có tên Thụy Hân. Cụ thể, trên trang tin Sharefie đã dành hẳn một bài viết về cô nàng đến từ Việt Nam. Trong bài viết, Thụy Hân được gọi là "hot girl đeo kính" và đã được miêu tả bằng vô số mỹ từ. Bài viết khen cô bạn sở hữu làn da trắng nõn, đôi chân dài miên man và đặc biệt là vẻ gợi cảm đầy hút hồn. Được biết, Thụy Hân có tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Bảo Hân, sinh năm 2000, đến từ TP.HCM. Cô nàng hiện đang theo học chuyên ngành Thiết kế thời trang tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Nguyễn Hoàng Kiều Trinh là hot girl Việt vô cùng quen mặt trên nhiều tờ báo Trung Quốc. Cô nàng này sở hữu nhan sắc tựa thiên thần nên luôn được cộng đồng mạng Trung Quốc ưu ái. Trước đây, Kiều Trinh khiến cư dân mạng xứ Trung điêu đứng bởi gương mặt trong sáng với biệt danh "hot girl trà sữa". Cái tên này đã theo cô nàng suốt một thời gian dài và nổi tiếng hơn từ đó. Trải qua nhiều năm, Kiều Trinh đã dần dần thay đổi phong cách của mình trưởng thành, quyến rũ hơn. Dù không phù hợp với cái tên "hot girl trà sữa" nữa nhưng sự lột xác này vẫn được người hâm mộ đón nhận. Một tờ báo giới trẻ của Hong Kong vừa qua bất ngờ đăng tải bài viết so sánh sự thay đổi nhan sắc của hot girl Kiều Trinh. Sau 2 năm nổi tiếng, cô nàng này thay đổi gu phong cách và nó khiến nhiều người bất ngờ. Jade Anh Ngô (sinh năm 2000) là hot girl Instagram có bố là người Việt Nam, mẹ người Đức nhờ vậy cô nàng thừa hưởng được nét đẹp lai Tây với sống mũi thẳng, làn da trắng và đôi mắt sâu đầy cuốn hút. Được mệnh danh là "bông hồng lai" giữa một rừng hoa, Jade Anh Ngô càng khiến fan hâm mộ điên đảo với những bức ảnh selfie khoe nét đẹp cùng vóc dáng gợi cảm trên trang cá nhân. Jade Anh Ngô từng được trang On (Trung Quốc) đưa tin bằng loạt mỹ từ khen ngợi như "vô cùng xinh đẹp", "gợi cảm", "mỹ nhân Instagram"… Không chỉ sở hữu trang cá nhân với lượt theo dõi lớn, Jade Anh Ngô còn tạo lập một kênh Youtube riêng đăng tải video về cách trang điểm, thu hút lượng người đăng ký theo dõi không phải dạng vừa. "Hot girl ngủ gật" Thuỷ Tiên cũng là nhân vật được báo Trung nhắc đến khi bức ảnh chụp lén cô say ngủ ở sân trường được tung lên mạng. Đầu năm 2019, Thủy Tiên quyết định đổi sang nghệ danh Nhã Tiên để bước đầu lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Tuy nhiên, MV đầu tay của hot girl ngủ gật này bị nhiều người chỉ trích vì phản cảm. Từ hình tượng nữ sinh trong sáng, Thủy Tiên bất ngờ chuyển hướng sang phong cách táo bạo. Cô cũng thường tung ra nhiều bức ảnh quyến rũ, hở hang khiến dân tình nhiều lúc đã phải "ném đá". Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: YAN News

