Dàn hot girl tuổi 23 đâu chỉ xinh còn có tài sản "siêu khủng"

Sinh năm 1997, Châu Bùi là số ít hot girl Việt cán mốc hơn một triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Cô là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu và nhãn hàng đình đám. Mới đây, 9X lọt top 30 Under 30 Châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. Xuất thân từ hình ảnh một hot girl chụp ảnh lookbook vô danh, chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Châu Bùi đã trở thành Fashionista, Influencer đình đám của showbiz Việt. Được biết, vào khoảng tháng 7/2019, cô nàng khoe đã “tậu” một chung cư rộng gần 100 m2 ở Sài Gòn. Bên cạnh đó, hot girl sinh năm 1997 còn là một tay chơi hàng hiệu thứ thiệt với vô số món đồ đắt đỏ. Bên cạnh những thành tựu và thu nhập khủng đạt được trong lĩnh vực thời trang, Châu Bùi còn sở hữu cho mình nhiều công ty quy mô vốn tỷ đồng. Với những ai yêu làm đẹp thì không còn xa lạ với cái tên Mai Vân Trang – cô nàng sở hữu nụ cười tươi rói và kênh Youtuber liên quan tới làm đẹp được nhiều bạn trẻ yêu thích. Beauty blogger được đánh giá có đầu tư về kiến thức khi chia sẻ rõ từng thành phần, công dụng rõ ràng Ngoài làm công việc này, Mai Vân Trang còn là chủ quán cafe khá nổi tiếng ở Hà Nội. Cô còn là mẫu ảnh look book cho nhiều cửa hàng thời trang và là gương mặt đại diện của các nhãn hàng. Hot girl Khả Ngân nổi tiếng với danh xưng “hot girl boxing” nhờ gương mặt xinh đẹp, v-line tự nhiên. Sinh năm 1997 nhưng cô nàng đã có gần 7 năm hoạt động showbiz, và sở hữu khối tài sản khổng lồ. Khả Ngân từng là mỹ nhân Vbiz duy nhất từng được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do TCCAsia công bố dựa trên kết quả được dân mạng bình chọn.Hot girl sinh năm 1997 này đã sở hữu nhiều tài sản giá trị như căn hộ 50m2 ở quận 2, TP HCM. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có trong tay nhiều hàng hiệu đắt tiền, gu thời trang sành điệu, phong cách. Nổi lên từ hình ảnh trong đợt thực tập của Võ Nhật Linh - vợ cầu thủ Văn Đức tại trường mầm non ở huyện Diễn Châu, Nghệ An, cô nàng 9X được yêu mến bởi gương mặt xinh xắn, làn da trắng và nụ cười tươi. Nhật Linh và Phan Văn Đức quen nhau qua một người bạn chung, ban đầu họ chỉ trò chuyện "để giết thời gian", nhưng dần dần cả hai cảm nhận được tình cảm và phát triển thành tình yêu như hiện tại. Hiện tại, cặp trai tài gái sắc đã chính thức về chung một nhà và sắp lên chức bố mẹ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hái ra tiền nhờ danh xưng hot girl - Nguồn: KÊNH VTC1

Sinh năm 1997, Châu Bùi là số ít hot girl Việt cán mốc hơn một triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Cô là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu và nhãn hàng đình đám. Mới đây, 9X lọt top 30 Under 30 Châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. Xuất thân từ hình ảnh một hot girl chụp ảnh lookbook vô danh, chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Châu Bùi đã trở thành Fashionista, Influencer đình đám của showbiz Việt. Được biết, vào khoảng tháng 7/2019, cô nàng khoe đã “tậu” một chung cư rộng gần 100 m2 ở Sài Gòn. Bên cạnh đó, hot girl sinh năm 1997 còn là một tay chơi hàng hiệu thứ thiệt với vô số món đồ đắt đỏ. Bên cạnh những thành tựu và thu nhập khủng đạt được trong lĩnh vực thời trang, Châu Bùi còn sở hữu cho mình nhiều công ty quy mô vốn tỷ đồng. Với những ai yêu làm đẹp thì không còn xa lạ với cái tên Mai Vân Trang – cô nàng sở hữu nụ cười tươi rói và kênh Youtuber liên quan tới làm đẹp được nhiều bạn trẻ yêu thích. Beauty blogger được đánh giá có đầu tư về kiến thức khi chia sẻ rõ từng thành phần, công dụng rõ ràng Ngoài làm công việc này, Mai Vân Trang còn là chủ quán cafe khá nổi tiếng ở Hà Nội. Cô còn là mẫu ảnh look book cho nhiều cửa hàng thời trang và là gương mặt đại diện của các nhãn hàng. Hot girl Khả Ngân nổi tiếng với danh xưng “hot girl boxing” nhờ gương mặt xinh đẹp, v-line tự nhiên. Sinh năm 1997 nhưng cô nàng đã có gần 7 năm hoạt động showbiz, và sở hữu khối tài sản khổng lồ. Khả Ngân từng là mỹ nhân Vbiz duy nhất từng được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do TCCAsia công bố dựa trên kết quả được dân mạng bình chọn. Hot girl sinh năm 1997 này đã sở hữu nhiều tài sản giá trị như căn hộ 50m2 ở quận 2, TP HCM. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có trong tay nhiều hàng hiệu đắt tiền, gu thời trang sành điệu, phong cách. Nổi lên từ hình ảnh trong đợt thực tập của Võ Nhật Linh - vợ cầu thủ Văn Đức tại trường mầm non ở huyện Diễn Châu, Nghệ An, cô nàng 9X được yêu mến bởi gương mặt xinh xắn, làn da trắng và nụ cười tươi. Nhật Linh và Phan Văn Đức quen nhau qua một người bạn chung, ban đầu họ chỉ trò chuyện "để giết thời gian", nhưng dần dần cả hai cảm nhận được tình cảm và phát triển thành tình yêu như hiện tại. Hiện tại, cặp trai tài gái sắc đã chính thức về chung một nhà và sắp lên chức bố mẹ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hái ra tiền nhờ danh xưng hot girl - Nguồn: KÊNH VTC1