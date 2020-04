Soi dàn hot girl Facebook mới nổi, có gì hot khiến follow tăng ầm ầm

Nhiều người biết đến Mie (Facebook: Trương Tiểu My) là một DJ nữ hơn là hot face. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh xắn cùng một thân hình thon thả và quyến rũ đã đến với giới "xoay đĩa" và có những thành công nhất định. Sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, hiện tại Mie là một hot DJ tại Sài Gòn. Tính đến hiện tại, hot girl Việt này đã có 4 năm theo đuổi nghề và gặt hái được nhiều thành công, đồng thời là một DJ khá đắt show. Mie tên thật là Trương Tiểu My, cô nàng sinh năm 1995. Nhiều người nhận xét nhìn Mie họ tưởng nhầm cô mới chỉ là nữ sinh tròn 18 tuổi, nếu không theo đuổi phong cách phóng thoáng, trưởng thành. Dù làm việc trong một môi trường năng động, thế nhưng Mie gây ấn tượng với vẻ ngoài hiền lành, ít nói, trầm tính và đời tư cực trong sạch, không hề nổi lên nhờ drama hay scandal. Lê Xuân Anh (Facebook: Lê Bống) là hot girl Facebook có hơn 133.000 người theo dõi dù không hoạt động trong showbiz.Hot girl này được quan tâm nhiều hơn cách đây không lâu nhờ thân hình đẹp như người mẫu và được ưu ái gọi với danh xưng “hot girl phòng gym”. Xuân Anh sở hữu số đo 3 vòng 96-60-90. Nhiều người dành lời khen cho cô bạn bởi vòng eo con kiến, vòng 3 căng tròn và đôi chân thon gọn chẳng kém gì người mẫu. Trước đây, Xuân Anh từng nặng tới 63kg và khiến nhiều người bất ngờ khi lột xác với body như hiện tại. Trần Nguyễn Thảo Vi (Facebook: Nguyễn Thảo Vi) sinh năm 1998, cô nàng từng nhiều lần xuất hiện trên diễn đàn trai xinh gái đẹp lớn nhỏ. Thảo Vi hiện đang sinh sống tại Úc. Cô nàng sở hữu lượng người follow khủng trên Instagram, trên Facebook cũng vừa cán mốc 48.000 người. Sở hữu gương mặt xinh đẹp chẳng kém cạnh sao Hàn Quốc, du học sinh Việt tại Úc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng dân mạng. Không dừng lại ở vẻ đẹp khuôn mặt, Thảo Vi rất khéo léo và tinh tế khi thường xuyên chọn phong cách trang điểm tuy nhẹ nhàng, trong veo nhưng vẫn đủ “đốn tim” dân mạng. Phương Thảo (Facebook: Phương Thảo ft) là cô nàng hot girl Thái Nguyên gây ấn tượng bằng gương mặt Tây với sống mũi cao và khả ái. Với sống mũi cao, đôi mắt to và sâu cùng hàng lông mày rậm, Phương Thảo nhiều lần bị nhầm lẫn là hot girl lai. Nàng hot girl xinh xắn sở hữu góc nghiêng thần thánh, nhìn thôi cũng muốn đổ rạp rạp không cần… thả thính. Phương Thảo hiện đang có 27.000 người follow trên Facebook, nàng hot girl mới nổi này thường chia sẻ ảnh đời thường trong trẻo, đôi khi có một chút nhí nhố nhưng cực dễ thương. Mời quý độc giả xem video: Giải trí số 1: Top 10 Hotgirl Đẹp Nhất Việt Nam 2019-2020 - Nguồn: Youtube

