Hồn nhiên thay đồ trên livestream, Trần My làm netizen chia phe tranh cãi

Thời gian gần đây, Trần My là cái tên nóng trên MXH khi cô dính vào lùm xùm xô xát tại shop Trang Nemo. Tạm gác lại những thị phi liên quan đến sản phẩm giảm cân mà cô và Trang Nemo cùng kinh doanh, hot girl Trần My tiếp tục công việc của một nữ streamer bán hàng. Mỗi ngày livestream "vài cữ" để chốt đơn kiếm tiền như trước đây cô vẫn làm. Tuy nhiên, có lẽ vì độ viral gần đây mà có không ít người không mua hàng vẫn tò mò vào livestream của "hot girl thị phi" Trần My để xem và xảy ra tranh cãi. Ở buổi live mới nhất diễn ra vào chiều ngày 20/1, cư dân mạng đã có những bình luận qua lại liên quan tới hành động thay đồ của Trần My. Thông thường để bán được hàng trên livestream, người kinh doanh phải sử dụng sản phẩm, cho người xem thấy "công năng" của nó hiệu quả thế nào. Ví dụ như nhiều chủ shop khi bán kem thì sẽ vừa livestream vừa thoa lên người. Tuy nhiên, độ chân thực cũng khó nói kèm theo đó là cần phải xem kĩ nguồn gốc xuất xứ. Về phía Trần My, cô kinh doanh mặt hàng đồ bộ ở nhà, vậy nên để khách thấy mẫu và "chốt đơn" thì Trần My phải thay đồ liên tục. Tranh cãi nổ ra khi thay vì "đi ra đi vào" phòng thay đồ hay né ống kính livestream, Trần My lại "hồn nhiên" thay đồ ngay trước sóng livestream. Tất nhiên, bên trong Trần My vẫn mang nịt bụng và đồ ngủ nhưng nhiều netizen vẫn thấy hình ảnh này khá là... "ba chấm". Nhắc tới Trần My, những ngày vừa qua tên tuổi của cô nàng bỗng nổi như cồn khi cuộc xô xát giữa cô và Trang Nemo xảy ra khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Trước đó, những phát ngôn ngây ngô, thiếu kiến thức của Trần My từng nhiều lần khiến netizen không khỏi ngán ngẩm. Trần My còn vô cùng nổi tiếng với khả năng ngoại ngữ. Cô nàng từng có màn đọc tiếng Anh "đi vào lòng đất" trên livestream. Thậm chí còn ngán ngẩm đến mức nhiều người cứ ngỡ cô đọc tiếng Pháp. Cũng bởi điều này nên suốt một thời gian dài, cư dân mạng liên tục gọi Trần My là "hot girl Pa ra pẻn", "thần đồng ngôn ngữ"... Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

