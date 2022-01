“Hot girl thị phi” Trần My và loạt phát ngôn “gây bão” MXH

Cuộc xô xát giữa 2 chủ shop thời trang Trang Nemo và Trần My là chủ đề khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao bàn tán thời điểm này. Ngoài Trang Nemo, hot girl Trần My cũng là cái tên được netizen quan tâm hơn cả, đặc biệt nhưng phát ngôn ngây ngô, thiếu kiến thức của Trần My từng nhiều lần khiến netizen không khỏi ngán ngẩm. Cụ thể, trong một lần livestream bán hàng, "hot girl thị phi" này đã đưa ra mức ưu đãi giảm 50% cho sản phẩm của mình. Với giá 550 nghìn đồng chia 2, khi chốt mức giá cuối cùng, cô lại tính "550:2=225". Thậm chí, khi khách hỏi lại, cô nàng còn ngây ngô tin rằng bản thân không sai. Câu nói "Ủa chứ nhiêu má" của Trần My cũng được cư dân mạng sử dụng để chế ảnh. Trần My còn vô cùng nổi tiếng với khả năng ngoại ngữ. Cô nàng từng có màn đọc tiếng Anh "đi vào lòng đất" trên livestream. Thậm chí còn ngán ngẩm đến mức nhiều người cứ ngỡ cô đọc tiếng Pháp. Cũng bởi điều này nên suốt một thời gian dài, cư dân mạng liên tục gọi Trần My là "hot girl Pa ra pẻn", "thần đồng ngôn ngữ"... Bên cạnh đó, Trần My còn liên tục tạo "trend" với những câu ca dao, tục ngữ chẳng giống ai như: "Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững đúng không cả nhà", "Một con ngựa ăn cả tàu bỏ cỏ",... Trong công cuộc bán hàng livestream của mình, Trần My từng vướng phải không ít vụ lùm xùm lớn nhỏ. Cô từng bị tố bán hàng kém chất lượng, gây hại cho sức khỏe. Nổi bật nhất phải kể đến màn đấu tố của cô cùng với con gái Minh Nhựa Joyce Phạm. Sự việc bắt đầu từ khi Joyce Phạm đề nghị hợp tác, trở thành đại lý phân phối hàng của Trần My. Thế nhưng, sau khi không bán được hàng, Joyce Phạm muốn trả lại nhưng hai bên thương lượng không thành công nên chuyển sang đấu tố lẫn nhau. Mới đây nhất phải kể đến vụ lùm xùm giữa Trần My và Trang Nemo, có thể nói đây là ồn ào để đời nhất từ trước tới nay của Trần My. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

